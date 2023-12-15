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竹科管理局竹科產值明年回復成長 2025年大爆發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科43周年慶，特別邀請台積電熱舞社開場表演。記者簡永祥/攝影
竹科43周年慶，特別邀請台積電熱舞社開場表演。記者簡永祥/攝影

竹科學園區今（15）日舉行43周年慶 ，竹科管理局局長王永壯表示，竹科去年產值締造歷史新高達4.27兆元，其中竹科1.6兆多元，成長1.6%，主因受疫情間晶片需求暢旺。今年在全球經濟變數升高及庫存調整，估計產值將衰退，竹科上半年產值衰退19%，但下半年重回復甦之路。預估明年將重回成長軌跡，有機會重回歷史高峰。

台積電等各科技廠商擴產及景氣回溫下，2025年將是大爆發年，將再創新高。

王永壯在致詞中強調，竹科雖在產業逆風下，雖有廠商被迫資遣員工，但資遣人數為歷年排名第六，並非創歷史新高。他強調，雖然大環境仍未好轉，但半導體景氣下半年已慢慢回升，他相信明年景氣就會復甦，2025年大爆發，園區及竹科產值將再創新高。

今年竹科43周年園慶以「竹建43，開闢群山」為主軸，由護國神山台積電熱舞社開場表演，炒熱氣氛。園區同業公會李金恭理事長、立法院委員鄭正鈐、王婉諭、新竹縣縣長楊文科、新竹市市長高虹安、苗栗縣副縣長鄧桂菊及桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘等均到場祝賀。竹科管理局特別請到旺宏電子吳敏求董事長暨執行長進行「Why Taiwan」專題演講，也邀請台積公司熱舞社進行中場表演，場面熱絡溫馨。

王永壯感謝園區夥伴接力推動產業領先，帶領台灣轉變為技術導向的高科技大國，奠定我國產業的發展基石，成就了世界的竹科。

王永壯進一步表示，台積電寶山做為2奈米生產基地的一、二廠已同步展開建廠，一廠預定明年4月正式裝機，後續進入逐試階段；竹北生醫園區也有多家廠商進駐擴建。

王永壯強調，現在竹科持續推動各項擴建，也為交通帶來困擾，因此未來竹科將進行各項交通建設，持續做好園區建設外，也響應國際淨零趨勢，今年從單車、汽車到巴士都朝電動化發展，引進YouBike2.0E電動輔助車以及大型電動巴士，逐步增設公共停車場充電專用停車位與充電設施，落實低碳科學園區環境，同時也嘉惠周邊社區居民，朝向共榮共好優生活的目標邁進。

王永壯進一步說，打造護國群山，持續站穩全球供應鏈的關鍵地位，是竹科責無旁貸的使命。面對激烈的國際競爭與複雜的技術發展，竹科管理局期盼能與園區廠商合作無間，贏得產業先機。科學園區就是台灣創新發展的樞紐，科管局是護國群山的靠山，民間與政府攜手讓台灣成為全球不可或缺的科技之島。

竹科管理局王永壯在主持竹科43周年慶時表示，竹科產值明年回復成長、 2025年大爆發，續創新高。記者簡永祥/攝影
竹科管理局王永壯在主持竹科43周年慶時表示，竹科產值明年回復成長、 2025年大爆發，續創新高。記者簡永祥/攝影
竹科今天舉行43周年慶，邀請多位重量級貴賓蒞臨祝賀。記者簡永祥/攝影
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竹科 台積電

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