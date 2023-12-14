實測USB-C版蘋果觸控筆 專家：充電方便適合寫筆記

蘋果平價版Apple Pencil搭載USB-C連接孔，近期已在台灣開賣。3C科技達人Tim哥表示，USB-C版Apple Pencil可磁吸在iPad側邊，用USB-C充電更方便，適合學生或上班族寫筆記，但也刪除一些進階功能，對專業繪圖工作者比較沒吸引力。

Tim哥接受中央社記者採訪指出，蘋果官網目前販售3款觸控筆，分別是售價新台幣4390元的第2代Apple Pencil、售價3290元的第1代Apple Pencil，以及售價2690元的USB-C版Apple Pencil。

從市場定位來看，Tim哥分析，新款Apple Pencil可以用普及度高的USB-C線材充電，價格也是官方3款觸控筆之中最便宜，適合學生或上班族等輕度使用者寫筆記。

他也提到，USB-C版Apple Pencil的缺點是無法在磁吸同時充電、不能點兩下筆身切換工具，也不支援可準確顯示下筆位置的懸浮功能，對長時間使用的專業繪圖工作者缺乏吸引力，想擁有這些進階功能只能選第2代Apple Pencil。

Tim哥認為，對於習慣使用原廠商品的使用者而言，USB-C版Apple Pencil比其他原廠觸控筆更便宜，應該還是有果粉願意買單，尤其家長買給小孩搭配iPad使用，無論用來畫圖或寫字都綽綽有餘，不一定非得購買高階版本。

記者實際測試USB-C版Apple Pencil搭配第10代iPad，雖然不支援第1代和第2代Apple Pencil壓力感應，對專業繪圖工作者來說確實比較不方便，但寫字時一樣可感受到低延遲度，也支援傾斜度感應，寫筆記的流暢感不輸其他2款Apple Pencil。

充電方面，儘管蘋果官方未公布USB-C版ApplePencil是否支援快充，但記者從剩餘34%電力充到100%，只需要約20分鐘，如果把筆用線材直接連到iPad充電，也可以在充電同時使用，反觀第1代ApplePencil就無法邊充邊用。

此外，USB-C版Apple Pencil與第2代一樣具備霧面質感，比第1代Apple Pencil更容易握持，可直接磁吸在iPad側邊也有助於收納，不會忘記筆放在哪，適合非專業繪圖工作者和預算有限的使用者。

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