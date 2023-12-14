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日晶片股狂飆 統一亞洲半導體 ETN 創22個月新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本半導體股飆漲撐起日經225指數，投資人若看好日本半導體類股動能，可趁勢布局。 。圖／聯合報系資料照片
日本半導體股飆漲撐起日經225指數，投資人若看好日本半導體類股動能，可趁勢布局。 。圖／聯合報系資料照片

美國經濟軟著陸預期濃加上日圓走貶，日本半導體股飆漲撐起日經225指數，統一亞洲半導體ETN（020025）12月13日來到去年一月以來新高，指數主要日本成分股今年漲幅皆在日經225指數前段班；統一證券金融商品部認為，日本半導體設備、原料以及車用晶片皆有相當高的技術水準，全球市占亦長期領先，在基本面以及政策面加持下有良好的發展條件，投資人若看好日本半導體類股動能，可趁勢布局。

統一亞洲半導體ETN(020025)指數主要成分股為日韓代表性半導體大廠，包含記憶體三星電子、SK海力士、臺灣晶圓代工雙雄及日本東京威力、愛德萬測試及MCU大廠瑞薩電子。其中愛德萬測試以及瑞薩電子今年漲幅皆達110%以上，居日經225指數第三、四名；日本半導體類股在政府大力補助及負利率政策維持下氣氛看好，加上半導體庫存調整期結束，續漲動力強。而大幅受惠於半導體谷底翻揚的還有記憶體產業，法人表示，Dram及NAND Flash合約報價於第4季同步上漲，加上DDR5可望成為明年PC搭載主流，以及AI伺服器對HBM的高度需求，三星與SK海力士挾寡占優勢前景可期。

統一亞洲半導體ETN(020025)今年以來漲幅約46%，是市場上少見專精於台日韓半導體龍頭股的指數產品。法人看好半導體景氣進入週期尾聲後將吸引長線資金佈局，展望2024年，半導體趨勢將由雲端擴展至終端裝置，且國際大廠新產品導入3奈米製程，加上晶圓廠國外擴產計畫，相關設備供應鏈均將受惠。

半導體 日本 SK海力士

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