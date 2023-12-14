日晶片股狂飆 統一亞洲半導體 ETN 創22個月新高
美國經濟軟著陸預期濃加上日圓走貶，日本半導體股飆漲撐起日經225指數，統一亞洲半導體ETN（020025）12月13日來到去年一月以來新高，指數主要日本成分股今年漲幅皆在日經225指數前段班；統一證券金融商品部認為，日本半導體設備、原料以及車用晶片皆有相當高的技術水準，全球市占亦長期領先，在基本面以及政策面加持下有良好的發展條件，投資人若看好日本半導體類股動能，可趁勢布局。
統一亞洲半導體ETN(020025)指數主要成分股為日韓代表性半導體大廠，包含記憶體三星電子、SK海力士、臺灣晶圓代工雙雄及日本東京威力、愛德萬測試及MCU大廠瑞薩電子。其中愛德萬測試以及瑞薩電子今年漲幅皆達110%以上，居日經225指數第三、四名；日本半導體類股在政府大力補助及負利率政策維持下氣氛看好，加上半導體庫存調整期結束，續漲動力強。而大幅受惠於半導體谷底翻揚的還有記憶體產業，法人表示，Dram及NAND Flash合約報價於第4季同步上漲，加上DDR5可望成為明年PC搭載主流，以及AI伺服器對HBM的高度需求，三星與SK海力士挾寡占優勢前景可期。
統一亞洲半導體ETN(020025)今年以來漲幅約46%，是市場上少見專精於台日韓半導體龍頭股的指數產品。法人看好半導體景氣進入週期尾聲後將吸引長線資金佈局，展望2024年，半導體趨勢將由雲端擴展至終端裝置，且國際大廠新產品導入3奈米製程，加上晶圓廠國外擴產計畫，相關設備供應鏈均將受惠。
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言