追台積 三星、ASML合作研發

荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ＡＳＭＬ）將與南韓三星電子共同投資一兆韓元（約台幣二三九億元），在南韓興建一座開發尖端半導體先進製程技術的設施。艾司摩爾十二日發表聲明，表示這座新廠將使用艾司摩爾獨家提供的下一代極紫外光（ＥＵＶ）微影設備技術。市場人士指出，艾司摩爾在邏輯晶片製程原本就與台積電、英特爾和三星緊密合作，預料這項合作案不會對台積電造成太大影響。

南韓貿易部長安德根說：「三星與ＡＳＭＬ的最新交易，使南韓在全球半導體市場上領先於競爭對手一步，而這個市場在提升超精密微米製程方面的競爭非常激烈。」

彭博資訊報導，艾司摩爾與三星的合作案，緊隨在南韓與荷蘭兩國的外交交流後宣布。

艾司摩爾目前在南韓已有四處據點（客戶支援辦公室），為三星等客戶提供服務，新設施將擴大艾司摩爾在南韓的布局。由於艾司摩爾獨特的技術日漸成為美中貿易戰的中心問題，提高地域多元化愈來愈重要。

南韓總統尹錫悅十二日與荷蘭國王威廉—亞歷山大一起參觀艾司摩爾位於費爾德霍芬的總部。三星電子執行董事長李在鎔與ＳＫ集團董事長崔泰源也參加這個參訪行程。

市場分析，三星與艾司摩爾的合作案不會對台積電造成影響，關鍵在於，此合作案偏向記憶體。未來是否在記憶體獲得重大突破，以這次ＳＫ海力士也派代表團與艾司摩爾洽商合作，雙方合作僅限減少晶片製造能耗的技術，顯見ＳＫ海力士對三星投入新技術開發，仍抱持觀望態度，不如將資源投入用於降低目前市占最高、且掌握雲端伺服器和ＡＩ晶片需求的高頻寬記憶體（ＨＢＭ）上。

三星與艾司摩爾洽談合作，早在李在鎔二○二二年特赦出獄後即積極奔走，希望在邏輯晶片製程比台積電優先取得關鍵ＥＵＶ設計及新一代High-NA ＥＵＶ，以利在三奈米超車台積電，但台積電靠著經驗曲線的成功模式，以三奈米FinFET的架構，完封三星的環繞閘極（ＧＡＡ）。而台積電在先進製程的卓越領先，也讓其持續獨拿蘋果新世代處理器獨代工權，且包括英特爾、輝達、高通、超微及聯發科都將於明年導入，台積電三奈米持續技壓同業，更遑論未來在二奈米把握度更高。

尹錫悅訪荷蘭除了促成三星與艾司摩爾的合作案，兩國也計畫建立「韓國—荷蘭先進半導體學院」，將讓南韓研習半導體相關技術的學生和員工有機會到荷蘭接受教育。艾司摩爾因面臨嚴重勞動力短缺，需要依靠外國人才來拓展業務。

艾司摩爾是全球頂尖的晶片製造微影系統製造商，公司生產的機器用於處理晶片製程中的最重要步驟。全球目前只有艾司摩爾能提供的ＥＵＶ微影設備，專門用來生產最先進製程晶片，客戶包括台積電、三星、英特爾等。

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