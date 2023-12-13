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NXP：電動車成長力道強 半導體含量持續提升

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

身為車用半導體大廠，恩智浦（NXP）全球銷售執行副總裁Ron Martino 於13日表示，全球汽車市場中，接下來成長性最強的應該是電動車，且當中電動車的半導體含量也將持續提升，這方面的成長幅度應當會高於整體汽車市場。

NXP約有五成業績來自於汽車應用，另外大約二成多是由工業與物聯網市場所貢獻。綜觀整體市場，Ron Martino指出，許多分析都提到，目前全球半導體市場機會已超過5,000億美元，2030年還會翻倍到1兆美元。即使根據WSTS估計，2023年半導體市場將衰退9％，但是汽車與工業應用市場仍處於年成長狀態。

同時，Ron Martino引述知名管理顧問公司麥肯錫的資料，未來1兆美元的半導體市場中，三個成長動能分別是汽車、工業應用與物聯網。

Ron Martino說，NXP從四個策略面向來看邊緣裝置市場的機會，也就是感知、思考、以及連結，還有行動，也推出相關產品與解決方案，希望能在半導體方案的基礎上改變人類生活，範圍從家庭、社區，並擴及到世界，相關解決方案包括智慧家庭、智慧移動與智慧工廠應用等。

其中在智慧移動方案方面，Ron Martino提到，電動車的銷售可預期在未來幾年將繼續成長，市場研究資料顯示2022年電動車銷售量約1,050萬輛，2026年將達近2,700萬輛，而且到2040年時，路上的電動車總量將達7.3億輛。NXP希望透過支援電動車的基礎架構，縮短終端產品上市時間，並透過新能源使用，提升整體永續性。該公司持續與夥伴合作，提供可擴充與配置的方案，實現軟體定義車輛，並提高駕駛效率，創造價值。

半導體 電動車 車市

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