台灣應建立語言模型 可抓到網軍操作

「透過訓練台灣自己的語言模型並結合AI，可以了解網軍如何操作！」臺灣AI Lab創始人杜奕瑾13日指出，台灣需要建立自己LLM（大型語言模型），可以讓AI減少對簡體中文的偏見，並藉此找出不合台灣使用者語言習慣的網軍。AI Lab團隊則舉例，近日包括古文、違建與藍白合等議題都在臉書與PTT等社群軟體上有大量操作。

AI要避免偏見

杜奕瑾表示，他當年（2016年）離開微軟，就是因為擔心人工智慧被大科技公司與大政府掌握，讓科技「以人為本」的元素逐漸減少，當人工智慧的互動模式愈來愈接近人，但其中的偏見還是需要避免，這在如美國開始討論人工智慧監管時都有很多討論。

他強調，人工智慧最重要的就是避免偏見，以大型語言模型為例，相關的演算法僅有不到10%是中文，其中又有90%是簡體中文，因此相關的語言模型訓練出來的使用習慣，會跟台灣民主國家的習慣相差甚遠。因此他們近年來也開始努力訓練台灣的自己的語言模型Taiwan LLM。

發現不正常使用者

杜奕瑾提醒說，自己身為熱門學生網絡PTT創辦人，此軟體並未商業營利使用，但近年來很多假帳號出現，還有駭客會害入舊帳號，在許多言論版上帶風向，但他們從疫情開始，也建立了大型的語言模型，透過閱讀大量文章，了解台灣的語言使用習慣後，得以發現網路上的不正常使用者，並進行監控。

他分析說，網軍的特點就是遵從特定指令，在一定時間出現與消失，是相當集體行為的操作，除了在選戰議題上發現哪些議題被操作，在商業上也可以應用，國際上愈來愈多友邦表達對此系統的興趣。未來他們希望相關軟體與模型可以應用在醫療與金融，並透過訓練、建立FedGPT以減少AI的偏見。

網軍操作各類議題

AI Lab團隊指出，透過模型可以看出，最近被嚴重操作的議題有古文課綱，還有總統候選人違建等議題，而他們不是看網路聲量，而是已經鎖定非正常人類的「協同帳號」進行分析。團隊還指出，在藍白合破局後，PTT出現最大量的留言是「棄柯保侯」，在臉書則是「2024下架民進黨」，近來則因古文議題流行，因此換成「民進黨是沒文化的共產黨」。

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