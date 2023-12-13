快訊

提高1歲！明年起滿64歲才可領全額勞保老年年金 12萬人受影響

TVBS民調／侯康緊追！僅落後賴蕭4個百分點 柯盈配降至5月以來低點

內參民調現「黃金交叉」！侯康配超車賴蕭配 朱立倫：領先0.8個百分點

台灣應建立語言模型 可抓到網軍操作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
AI Lab創辦人杜奕瑾13日介紹相關AI演算法線上監控的進展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
AI Lab創辦人杜奕瑾13日介紹相關AI演算法線上監控的進展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「透過訓練台灣自己的語言模型並結合AI，可以了解網軍如何操作！」臺灣AI Lab創始人杜奕瑾13日指出，台灣需要建立自己LLM（大型語言模型），可以讓AI減少對簡體中文的偏見，並藉此找出不合台灣使用者語言習慣的網軍。AI Lab團隊則舉例，近日包括古文、違建與藍白合等議題都在臉書與PTT等社群軟體上有大量操作。

AI要避免偏見

杜奕瑾表示，他當年（2016年）離開微軟，就是因為擔心人工智慧被大科技公司與大政府掌握，讓科技「以人為本」的元素逐漸減少，當人工智慧的互動模式愈來愈接近人，但其中的偏見還是需要避免，這在如美國開始討論人工智慧監管時都有很多討論。

他強調，人工智慧最重要的就是避免偏見，以大型語言模型為例，相關的演算法僅有不到10%是中文，其中又有90%是簡體中文，因此相關的語言模型訓練出來的使用習慣，會跟台灣民主國家的習慣相差甚遠。因此他們近年來也開始努力訓練台灣的自己的語言模型Taiwan LLM。

發現不正常使用者

杜奕瑾提醒說，自己身為熱門學生網絡PTT創辦人，此軟體並未商業營利使用，但近年來很多假帳號出現，還有駭客會害入舊帳號，在許多言論版上帶風向，但他們從疫情開始，也建立了大型的語言模型，透過閱讀大量文章，了解台灣的語言使用習慣後，得以發現網路上的不正常使用者，並進行監控。

他分析說，網軍的特點就是遵從特定指令，在一定時間出現與消失，是相當集體行為的操作，除了在選戰議題上發現哪些議題被操作，在商業上也可以應用，國際上愈來愈多友邦表達對此系統的興趣。未來他們希望相關軟體與模型可以應用在醫療與金融，並透過訓練、建立FedGPT以減少AI的偏見。

網軍操作各類議題

AI Lab團隊指出，透過模型可以看出，最近被嚴重操作的議題有古文課綱，還有總統候選人違建等議題，而他們不是看網路聲量，而是已經鎖定非正常人類的「協同帳號」進行分析。團隊還指出，在藍白合破局後，PTT出現最大量的留言是「棄柯保侯」，在臉書則是「2024下架民進黨」，近來則因古文議題流行，因此換成「民進黨是沒文化的共產黨」。

【更多精采內容，詳見

AI 網軍 人工智慧

延伸閱讀

被爸媽打「不能有怨言」！他見1兒時必背古文大怒 網轟：背這種糟粕幹嘛

搶「療癒」鐵道商機 台鐵攜日本KATO開發EMU3000模型

台鐵和KATO合作開發鐵道模型 首波推出EMU3000

控網軍竄改抗韓文宣攻擊賴蕭配 台灣基進黨北檢提告

相關新聞

台灣應建立語言模型 可抓到網軍操作

「透過訓練台灣自己的語言模型並結合AI，可以了解網軍如何操作！」臺灣AI Lab創始人杜奕瑾13日指出，台灣需要建立自己LLM（大型語言模型），可以讓AI減少對簡體中文的偏見，並藉此找出不合台灣使用者語言習慣的網軍。AI Lab團隊則舉例，近日包括古文、違建與藍白合等議題都在臉書與PTT等社群軟體上有大量操作。

COP 28落幕 SEMI解析半導體產業兩大趨勢

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）近兩周的首次全球盤點會議於12日落幕，SEMI全球永續計畫副總...

研調：面板廠明年第1季可能減產 驅動IC廠恐受影響

研調機構國際數據資訊（IDC）今天表示，面板廠為追求獲利，明年第1季可能再度展開減產。面板驅動IC廠預期，隨著面板廠減產...

培育跨域國際科技新星 緯創軟體與政大簽署MOU

緯軟（4953）12月11日應邀參與國立政治大學舉辦的《政植計畫產學合作MOU大會》，和政大簽署產學合作備忘錄，以推動雙...

AppWorks 展出新創 AI 行銷、網紅創作、ESG 為亮點

AppWorks（之初加速器）主辦的 AppWorks Demo Day #27與協辦的 Wistron Demo Da...

科技顧問會議今啟動 蔡總統：結合AI突破創新助半導體研發、人才培育

科技顧問會議今（13）日啟動，總統蔡英文出席科技顧問會議時指出，全球已邁入科技即國力的時代，我國已躍升並扮演全球科技要角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。