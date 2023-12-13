快訊

不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮

中菲南海對峙升溫 解放軍打破常規 052D型飛彈驅逐艦進駐美濟島

有錢人形象趕跑柯文哲年輕票？ 吳欣盈：蔡英文家世也很好

聯發科蔡明介：提供產業經驗 盼幫助做對的決定

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
行政院重啟睽違12年的科技顧問會議上午舉行，台積電董事長劉德音（右）、聯發科董事長蔡明介（左）等貴賓與會。記者曾吉松／攝影
行政院重啟睽違12年的科技顧問會議上午舉行，台積電董事長劉德音（右）、聯發科董事長蔡明介（左）等貴賓與會。記者曾吉松／攝影

聯發科（2454）董事長蔡明介於今（13）日出席2023行政院科技顧問會議，在被問到將提供政府何種建言時回應，希望提供產業經驗，讓大家討論，幫助政府做對的決定，不要做不對的決定。

行政院科技顧問會議是我國最高層級的科技發展策略諮詢會議，今年於12月13日至15日召開，聚焦「半導體×AI」和「淨零科技」兩大主軸。

聯發科董事長蔡明介。記者曾吉松／攝影
聯發科董事長蔡明介。記者曾吉松／攝影

半導體 蔡明介

延伸閱讀

外傳三星搶2奈米訂單 劉德音：客戶看的是技術品質

大摩點將12檔科技股

00919配息0.55能夠到明年9月都還有剩！ 專家揭密：別忘了聯發科是成分股

管理風格成為焦點 輝達執行長黃仁勳：高階主管不該需要被管東管西

相關新聞

晶心科技與WHIS合作 建構RISC-V處理器安全關鍵解決方案

RISC-V國際協會創始首席會員晶心科技（6533）今日宣布與WITTENSTEIN high integrity sy...

睽違12年科技顧問會議 蔡英文：全力協助業者取得半導體研發領先地位

行政院睽違12年重啟科技顧問會議，聚焦「半導體與AI」、「淨零科技」兩大主軸，集結產官學研共同擘劃未來科技發展藍圖。20...

晶心科、WHIS 建立合作夥伴關係 拓展 RISC-V 市場能見度

RISC-V矽智財（IP）廠晶心科（6533）宣布，與即時作業系統（RTOS）廠WITTENSTEIN high int...

AI 擁利多！台灣供應鏈錢景看好 創新科技最具成長性

目前市場對於聯準會升息接近尾聲已有相當程度的共識，在此情況下，庫存變化將是主導各類股表現的主要變數，舉例而言，今年上半年...

美超微梁見後「內部信」曝：AI 訂單不斷 目標200億美元

鄰近年末，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 今年以來，憑藉自身強大的伺服器產品技術，以及跟合作夥...

行政院科技顧問會議開幕 劉德音、蔡明介出席

行政院重啟睽違12年的科技顧問會議上午舉行，除聚焦「半導體×AI」和「淨零科技」兩大主軸，集結產官學研共同擘劃未來科技發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。