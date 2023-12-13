聯發科蔡明介：提供產業經驗 盼幫助做對的決定
聯發科（2454）董事長蔡明介於今（13）日出席2023行政院科技顧問會議，在被問到將提供政府何種建言時回應，希望提供產業經驗，讓大家討論，幫助政府做對的決定，不要做不對的決定。
行政院科技顧問會議是我國最高層級的科技發展策略諮詢會議，今年於12月13日至15日召開，聚焦「半導體×AI」和「淨零科技」兩大主軸。
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