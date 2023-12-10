經部、仁寶無人機賽 國產5G專網秀實力

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
經濟部產業技術司8日攜手仁寶，在高雄舉辦「極速5G Cyberpunk飛競之夜」，圖前排左起為高雄市政府秘書長郭添貴、經濟部產業技術司司長邱求慧、仁寶電腦執行副總彭聖華、工研院副院長張培仁。記者劉學聖／攝影
經濟部產業技術司8日攜手仁寶，在高雄舉辦「極速5G Cyberpunk飛競之夜」，圖前排左起為高雄市政府秘書長郭添貴、經濟部產業技術司司長邱求慧、仁寶電腦執行副總彭聖華、工研院副院長張培仁。記者劉學聖／攝影

經濟部8日攜手仁寶電腦於高雄舉辦「極速5G Cyberpunk飛競之夜」，邀請法國、泰國及台灣四位國際頂尖飛手同台競技，運用全球首套5G雙頻專網進行無人機競賽，透過5G的高頻寬及超低延遲特性，讓飛手頭載5GMR眼鏡操控無人機在時速60公里高速下，精準穿越賽道上的障礙物。

同時，採用多台4K高解析度攝影機，運用毫米波高頻寬特性進行即時賽事直播，現場觀眾可同步以飛手視角觀看比賽。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，仁寶獲得經濟部產業技術司A+科專計畫支持，打造全球首套戶外全國產5G雙頻專網系統，從5G小基站、5G專網智慧管理系統、5GMR頭戴顯示器，均為仁寶自製研發。

此次特別安排需要低延遲要求的飛競賽事進行淬鍊，透過5G低延遲圖傳技術降低飛手操控無人機的延遲感，飛手看到影像只需要約0.04秒，比一般5G手機圖傳須0.2秒快了五倍，展現5G專頻專網的高穩定、低延遲的重要性。

讓無人機在時速60公里的高速環境下，準確安全且順暢的穿越賽道上的障礙物，驗證仁寶5G雙頻專網的優異特性。

期望具備5G技術能量的廠商能在智慧工廠、智慧展演、智慧交通、智慧醫療等領域擴大運用，創造更大的經濟和社會效益。

仁寶智慧裝置事業群執行副總彭聖華表示，這次與經濟部攜手舉辦的「極速5G Cyberpunk飛競之夜」，不僅是一場無人機競速活動，更是對5G大頻寬、低延遲及智慧網管技術在市場發展和多元應用方面的生動演繹。

相信5G正在改變通訊產業結構面向，有機會讓新科技及新夥伴加入，帶來通訊產業更多元發展機會。

仁寶將繼續深耕5G產品發展，也持續參與在不同領域的5G智慧應用，期待藉由這次活動，展現仁寶在5G領域的創新實力，更希望能拋磚引玉帶來更多合作機會，共同掌握5G時代無限商機。此次活動共吸引線上線下超過400位觀眾。

觀眾

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