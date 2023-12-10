連接器與連接線族群 客戶也要求大陸以外設廠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

不只是系統組裝等大廠，目前連零組件業者如連接器與連接線族群，都被客戶要求必須擁有大陸以外的工廠，以降低美中科技戰及地緣政治帶來的風險。

正崴在緬甸、越南、印度美國都有工廠，明年會擴增越南峴港經濟開發園區產能，在印度已擁有三個廠房，印度清奈廠今年底前還有更大計畫。瀚荃執行長楊奕康指出，今年中以後，客戶要求生產基地移轉，將新增越南北寧工業區產能，明年第2季生產。維熹也新增美國肯塔基州工廠，設備已移入，明年量產。

信邦因美國客戶充電樁需求強勁，明年墨西哥廠將擴產，美國也不排除尋找更大生產據點；歐洲匈牙利廠啟動擴產計畫。宣德擴大台灣、墨西哥投資，高雄廠額定資本額從5億提高至10億元，擴充組裝、網通、工業用產品。貿聯近期規劃的台南新廠舉行上樑典禮，預計明年第2季完成。

美國 印度

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