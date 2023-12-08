文曄11月營收633億元 月減6%

半導體晶圓代工廠近期陸續公布上季財報，除了台積電外，多數公司的表現不理想，外界關注，晶圓代工業下一個機會與挑戰在哪？近期又有輿論討論雖然AI強勁，不過車用衰退、其他消費性電子起伏不一，各廠該如何因應？

2023-12-08 18:16