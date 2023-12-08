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文曄11月營收633億元 月減6%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。記者胡經周／攝影
文曄董事長鄭文宗。記者胡經周／攝影

IC通路商文曄科技今（8）日公布11月合併營收約633億元，月減約6%，年減約47%；累計2023年1至11月份累計合併營收約5357億元，年增4%。

文曄稍早法說預估今年第4季營收中位數約1750億元，季增5%、年增11%；歸屬於母公司稅後淨利預估中位數為13.2億元，每股盈餘1.49元。文曄預估，今年營收將年增1.5%。

文曄董事長鄭文宗表示，半導體庫存調整到一定程度，會有回補需求，部分產業目前庫存太低。不過目前相關變數仍多，除特殊領域例如AI人工智慧會明確成長外，還要看整體經濟環境變動，文曄會持續追求優於產業的成長率和市占提升。

文曄 營收

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