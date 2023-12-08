台積電愛心市集今日開幕 舉辦規模再擴大
台積電（2330）福委會與台積電慈善基金會合力舉辦之「愛心市集」活動今年邁入第三年，本周開始於各廠區舉辦年貨大街活動，號召員工採購年貨送愛心。台積電今（8）日於新竹科學園區晶圓12A廠舉辦愛心市集的開幕儀式，人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、營運組織資深副總經理秦永沛、以及晶圓12A廠廠長許永隆等主管皆出席活動共襄盛舉。
台積電表示，今年愛心市集參與擺攤的廠商較往年增加至57家，共有11個廠處單位響應。自12月5日起至明年1月9日止，於台積新竹、台中及台南廠區巡迴，預計多達42個場次。
此次愛心市集活動由基金會協助整合當地縣市政府社會處一同邀請在地農青、友善土地耕作者、偏鄉或原住民部落、以及弱勢團體擺設攤位，希望將台積同仁的消費與支持，化為一份聖誕節前夕及年末的愛心與祝福。
台積電資深副總經理何麗梅於開幕致詞時表示，今年的愛心市集活動，超越往年的規模，線上線下共 57 個攤商參與，在台積公司持續擴大業務的同時，我們員工發揮的愛心更是不落人後，藉由支持友善環境的小農、青農與弱勢團體，讓更多人在這片土地上的努力可以被看見。
開幕當天參加新竹廠區愛心市集的攤商包括喜憨兒烘焙餐廳、部落e購原住民部落共同產銷平台、甜心小棧庇護工作坊、以及多次受邀參與愛心市集的尖石鄉養老yulu文化生態發展協會、慈心淨源茶、財團法人台灣省私立香園紀念教養院等，每一個攤商都分享了產品背後的故事。
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