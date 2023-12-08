祥碩 USB 4 新品全球首發認證 明年搶英特爾、AMD 商機
高速傳輸IC廠祥碩（5269）領先全球推出USB 4 主控端（Host）控制IC後，USB 4裝置端（Device）控制IC，再度獲得全球首批USB-IF認證通過。法人預期，祥碩明年將可望開始大啖英特爾、超微新平台USB 4商機，出貨量將可望逐季衝高。
祥碩全力衝刺USB 4市場，除了先前USB 4主控端控制IC傳出捷報之外，上（11）月在台北舉行的USB插拔大會，會中也正式通過祥碩USB 4裝置端控制IC名列全球首批認證名單當中，加上祥碩先前已經開始送樣USB 4裝置端產品給予客戶，預期最快將可望在明年開始進入放量出貨階段。
據了解，USB 4的產品單價普遍都是上一代USB產品的兩倍，且祥碩目前在USB 4主控端控制IC已經獲得超微（AMD）平台認證通過，明年將獲得超微新平台導入，USB 4裝置端控制IC則已經獲得周邊裝置品牌廠認證，隨著英特爾新平台將在明年上半年開始量產出貨，祥碩的裝置端控制IC亦可望跟著全力衝刺。
祥碩公告11月合併營收達4.51億元，相較去年同期大幅成長46.8％，累計今年前十一月合併營收為57.39億元、年增17.7％，寫下歷史同期次高。法人預期，祥碩今年營收將可望保持雙位數成長動能，明年隨著USB 4的主控端、裝置端控制IC出貨開始發酵，營運將有機會再度達到雙位數成長表現。
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