AMD 新品助攻 美超微梁見後：AI 解決方案性能大增3.4倍

晶片大廠超微（AMD）美國時間6日在聖荷西舉行 ADVANCING AI 活動，由執行長蘇姿丰發布AI晶片Instinct MI300系列2大新品，包括MI300A與MI300X以及配套的軟體、服務。美國AI伺服器暨儲存供應大廠美超微（Super Micro）總裁梁見後作為與超微長年並肩作戰的供應鏈夥伴，也親自現身發布會場、到場情義相挺。

梁見後指出，自己很榮幸能現場見證這款擁有超強性能的加速器正式問世，並親自與超微執行長蘇姿豐一起發布 AMD Instinct™ MI300 系列加速器。他說，美超微將會透過全新AMD Instinct加速器，來實際擴展旗下用於AI訓練的機架級整體IT解決方案，並且相較前幾代產品，改用最新的加速器，可讓美超微解決方案的性能，「大幅提升3.4倍」。

超微搶攻生成式AI商機，其AI GPU加速器Instinct MI300X，是基於全新AMD CDNA 3架構，總共有1,530億個電晶體，整合5奈米與6奈米製程生產小晶片（chiplet），利用3D封裝技術，配備192GB HBM3記憶體容量；並且超微MI300A目前已進入量產，而MI300X則已啟動出貨。

此外，超微也推出Instinct MI300A加速處理單元（APU），結合GPU核心與「Zen 4」CPU核心，與新一代128GB HBM3記憶體。MI300A總共有1,460億個電晶體，同樣利用3D封裝，整合5奈米與6奈米製程生產的小晶片，標榜是全球首款資料中心APU，也是為首款將CPU與GPU核心以及高頻寬記憶體統一封裝的資料中心APU，能消弭CPU與GPU之間頻繁移動資料所衍生的諸多難題。 美超微總裁梁見後。美超微／提供

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