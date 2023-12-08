憂晶片禁令 大陸台商資金匯回創高

金管會昨天公布國內上市櫃公司第三季投資中國大陸及海外地區獲利及資金匯回狀況，其中對大陸投資出現獲利衰退、投資利得匯回金額創新高的現象。業界人士解讀，這和電子零組件業認為大陸營運風險擴大有關，尤其是美國對大陸晶片管制禁令範圍愈來愈大，導致企業即使獲利衰退，也要加速回收獲利匯回資金。

金管會證期局統計，今年前三季上市櫃公司赴大陸投資僅新增九○九億元，較去年同期減少百分之五十六；在大陸投資收益也降到三二四二億元、衰退百分之七點五，已連續兩年走低；反觀從大陸累計匯回金額攀升到七九八三億元，前三季大增九四三億元，創史上同期新高。

這三大數據顯示，台商企業在大陸市場收益逐年下滑、台商赴陸新增投資也直接砍半，更將大陸市場賺的錢積極匯回台灣。證期局主秘尚光琪說，上市櫃公司在大陸市場的投資收益積極匯回，主要是配合集團資金規畫策略，將盈餘、現金股利匯回所致，其中又以電子零組件業匯回金額較大。

截至今年第三季，國內有一二○八家上市櫃公司赴大陸投資，較去年底減少兩家，反觀前往其他海外地區投資的公司有一二九三家，較去年底增加四家，和台積電赴美國、日本設廠，帶動供應鏈移轉的效應有關。

此外，台商在大陸市場「錢也愈來愈難賺」，上市櫃公司在大陸市場投資收益前三大「慘業」是半導體、電子零組件和光電業，主因是受市場需求下滑、及庫存調節所致，如上市櫃半導體業。統計顯示，上市半導體業在大陸投資收益九月底降到四二四億元、衰退兩成；上櫃半導體業僅四億元、衰退百分之八十四。

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