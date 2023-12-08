眾院議長有異見…聯邦環評豁免生變 建廠傳雜音
台積電美國廠勞資糾紛落幕之際，又有新廠建設干擾雜音出現。彭博資訊引述知情人士報導，美國用來加速半導體設廠的聯邦級環評豁免措施，遭聯邦眾議長強生與部分共和黨議員反對，因此被從必須通過的國防立法中剔除，導致台積電美國廠面臨重大延誤。
對於相關訊息，至昨晚截稿為止，未能取得台積電回應。
彭博指出，美國商務部長雷蒙多準備趕在今年底前，核出第一筆根據晶片法案的補助，盡快推動晶片自製一大關鍵，就是要靠這個豁免條件。該條件讓取得二○二二年晶片法案資助的設廠案，得免除聯邦環評核准。
彭博分析，一旦不能豁免中央級的環評程序，包括台積電亞利桑那州廠、英特爾俄亥俄州廠、三星德州廠以及其他半導體設廠案，恐將因為需要取得聯邦環評核可，進度明顯延後。半導體設廠案如果要根據國家環保政策法案進行環評，程序一般需要數個月，有些甚至要花數年時間。
支持豁免的亞利桑那州民主黨參議員凱利、德州共和黨參議員克魯茲最近表示，他們一直在與反對豁免的議員協商。凱利指出，「我們如果想要工廠蓋起來，就要讓它通過」；克魯茲說，「經濟與國安實在太重要，我們的爭鬥應該在此打住」，他將拚全力促成豁免條件早日立法。
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