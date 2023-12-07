虎門11月營收4569萬元 年增11.7％ 續創同期新高

虎門（6791）今（7）日公告11月營收4,569萬元，年增11.7％，連九個月寫歷年同期高新；累計1-11月營收5.2億元，成長13.30％。虎門表示，主因公司軟硬體整合解決方案推廣有成，為今年營運添增長新動力。

虎門進一步指出，公司將持續擴增工程模擬 (CAE) 軟體以及軟硬體整合解決方案，不僅深耕本業，也開發新業務做為公司成長新動能，每年穩定成長可期。

根據市場變化觀察，電子業的研發能量主要由5G、AI（人工智能）、電動車產業所帶動，除了半導體上、中、下游客戶強勁需求外，虎門11月營收主要來源包括面板、PCB、電子零組件等電子業客戶，以及政府科研機構。此外，伺服器、振聲及光學量測儀器、金屬3D列印等軟硬體整合解決方案，也穩定貢獻虎門每月營收。

今年，虎門持續推出新的解決方案，不僅提供高性能Gfai聲學、Polytec振動及光學量測設備，Chronos超慢動作高速攝影機也在今年底加入產品行列，滿足工程、工業應用、學術及商業等領域各種高速成像需求。

虎門近日更正式推廣Granta碳足跡材料管理工具，作為企業低碳轉型的有利工具，虎門表示，客戶只需輸入材料、製成、運輸、使用及回收等參數，Granta碳足跡材料管理工具即可計算產品各階段的碳足跡與能源消耗量，更能依客戶需求條件提供更環保的替代材料建議，這協助客戶從產品的生命週期（原料提取、加工、製造、配銷，到產品使用階段和產品壽命終止等）來進行減碳措施的規劃，逐步實現淨零碳排放策略，環境永續保護將是企業未來國際競爭力關鍵環節，作為客戶完整解決方案服務的供應商，虎門不僅提供最佳的碳足跡管理解決方案，更與客戶攜手實踐環境、社會、治理（ESG）理念。