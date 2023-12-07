公司經營暨永續高峰論壇閉幕 企業家籲以整併打造成「世界的台灣」

「公司經營暨永續高峰論壇」12月6日在台北凱撒飯店登場，論壇主題為從全球政經情勢談台商併購策略，邀請有豐富企業整併經驗的中華民國公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華、大聯大（3702）董事長黃偉祥、佳世達董事長陳其宏、樺漢科技董事長朱復銓發表演講及綜合論壇。企業家們一致認為，當前環境，企業必須整併打群架，才能具有國際競爭力；政府應在政策上鼓勵企業多到海外併購，讓台灣成為世界的台灣，惟有全世界都需要台灣，台灣才會越安全。

中華民國公司經營暨永續發展協會和福邦證券合辦、中華公司治理協會協辦的公司經營暨永續高峰論壇12月6日下午登場。黃顯華表示，美中關係緊張、俄烏戰爭、通膨、高利率、中國大陸經濟遭遇強勁逆風、國內生產環境面臨三缺的挑戰，加上很多企業面臨傳承的問題待解決，使得企業併購問題益加受到重視，也凸顯其重要性。這次論壇特別邀請在企業整併都有成功經驗的黃偉祥、陳其宏、朱復銓三位董事長分享經驗，希望能給台灣企業發展、經濟成長擘畫一個良好的方向。

黃偉祥以主導品佳與世平合組產控公司，讓半導體通路商由割喉戰的惡性競爭，走向資源共享、共存共贏的良性發展，為企業整併的代表作。惟在同業結盟的產控之後，大聯大後來又試驗性質的發展異業結盟的產控-鑫聯大，目前綜效還沒有很明顯，可能還需要一段時間磨合。黃偉祥表示，以籌組產控的方式整併，由於沒有消滅公司的問題，也比較不會造成人才流失的問題。

陳其宏則以組大艦隊的方式，帶動佳世達快速成長聞名。大艦隊的模式，就是吸收可互補的中小型企業進入團隊，以不重複投資，追求綜效，發揮大艦隊強大的無形資產和競爭力，並以加法哲學，對加進來的企業缺什麼補什麼，讓艦隊伙伴原始股東，先快速達成滿意目標，而大艦隊的目標則是打進世界盃，引領台灣產業價值轉型。

至於樺漢的成功模式，朱復銓表示，由於初期資源不夠，所以必須透過併購的方式來茁壯，投資、購併後，往往不是馬上就能看到快速成長的結果，而是要整合技術、人才、市場等相關資源，以共贏為目標。樺漢有成功購併德國Kontron的經驗，朱復銓認為，海外購併比國內整的難度更高，以德國購併為例，他認為德國人很高傲，必須要瞭解他們的文化，並用心溝通、建立共識，比較不會心存芥蒂。

面對國內進入大選白熱化階段，企業家們都希望未來的執政者都能重視經濟，讓台灣越加受到全世界重視。黃偉祥表示，產業的競爭力很大，政府應該要從政策面鼓勵台灣企業都到海外去購併，補強國際競爭的實力。朱復銓則表示，台灣的企業很優秀，早期靠自己的努力，單打獨鬥之下，就能創造出很多隱形冠軍。然而大環境變化太快，目前已處國際激烈競爭的時代，思維要創新，要有好的配套措施，讓台灣企業進一步整合，提升國際競爭力。陳其宏則表示，過去幾年台灣得到全世界的關注，主要靠的是所謂的護國神山，希望未來的執政者能更加的支持經濟發展，靠經濟創造更多的護國群山，打造台灣成為全世界需要的台灣。

陳其宏表示，台灣少子化問題，短時間很難解決，甚至是回不去的問題，希望政府要盡快檢討移民政策，廣納全球優秀人才為台灣所用，以在護國神山的基礎下，打造更多的護國群山，除了半導體之外，資通訊、甚至醫療產業都有機會成為未來的護國群山，把台灣打造成世界的台灣，就不會讓某個特定人來決定未來，這樣台灣就會更加安全。

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