宏碁承諾Vero系列筆電將實踐碳中和

PC品牌大廠宏碁（2353）今（6）日於杜拜記者會上宣布，承諾將從全新 Aspire Vero 16 （AV16-51P）起針對旗下Aspire Vero系列筆電實踐碳中和；宏碁遵循國際標準計算碳足跡與進行碳中和，在產品生命週期的每個階段採取行動，盡量地減少碳足跡，剩餘的部分透過高品質碳權抵銷達成碳中和。

宏碁營運長高樹國表示：「為了因應日益嚴峻的氣候變遷挑戰，宏碁於產品端提出在設計、製造階段，將採取以未來永續為核心設計的『科技覺醒』願景；於企業端，宏碁已加入RE100倡議，並承諾於2035年實現使用100% 再生電力，同時承諾將在2050年實現淨零碳排」。

自Aspire Vero系列發表以來，宏碁於產品設計上始終秉持著環保意識理念，目標在整體生命週期中，盡可能減少碳足跡；並從製造、包裝到報廢回收，每個階段皆經過與各相關單位努力與確認，以減少碳排。

全新型號Aspire Vero 16已在下列項目展現其成果。在顏色、材質和表面塗料部分，相較於第一代產品使用30% 回收塑料，全新的筆電機殼採用超過60% 的回收塑料混合製成，且表面不含揮發性有機化合物、油漆或添加劑，觸控板表面則採用海廢回收塑膠所製成。

在零組件部分，新機搭載最新Intel Core Ultra處理器，較前幾代產品更加節能；全新Intel AI Boost整合性NPU，以極致的能源效率驅動AI所需功能。

在包裝部分，將生產過程中產生的廢棄物回收再用，並使用100% 可回收包裝減少碳足跡。除此之外，藉由精心的設計，讓經過FSC認證的100% 再生紙盒能輕鬆利用於多變用途。

在運輸物流部分，宏碁已與物流供應商合作，於多條航線上採用生質燃料方案，以減少標準海運貨櫃的排放；而在使用階段，AcerSense電池管理軟體聚焦於能源效率，提供四種效能模式：「節能+」、「節能」、「平衡」和「效能」；另，在回收與維修部分，機身採用標準規格螺絲，可輕鬆拆卸、維修、升級或回收。

宏碁表示，於實施上述減少碳排的努力後，宏碁將使用高品質碳權實現碳中和；至於關於Acer Aspire Vero 16的更多細節，將於明年1月在拉斯維加斯公布。 Acer Aspire Vero 16。宏碁／提供

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