「台台併」五天有31件申訴 台灣之星用戶不滿訊號改善最多

12月1日台灣大哥大（3045）與台灣之星正式合併，用戶進行轉換，但國家通訊傳播委員會（NCC）統計，至昨（5）日為止，NCC及電信消費爭議處理中心共收到相關客訴31件，已依消費者保護法規定轉請台灣大哥大公司妥處。

NCC指出，分析客訴成因以「通訊連線品質」10件、「客服服務」6件及「申裝/異動/續約」6件為主，主要原因為原台灣之星用戶針對合併後未見訊號改善，衍生要求更換台灣大哥大SIM卡及轉換合約等所衍生之相關爭議。

NCC表示，已將相關客訴案件轉請台灣大哥大妥處，並責請台灣大哥大於官網公告相關QA對外揭露說明，以及加強客服人員針對消費者進行宣導等措施。

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