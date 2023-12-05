宏碁中東NB市場今年逆勢成長 明年估持平
PC品牌大廠宏碁（2353）搶東中東市場，有別於今年全球筆電大部分地區銷售下滑，中東市場表現一枝獨秀，宏碁中東區總經理Michele Montecchio今（5）日表示，今年宏碁在中東地區銷量及營收分別增長8%、2%，預期2024年中東市場則將呈現持平，而AI PC與全球經濟走向將是主要兩個觀察點。
今年全球遭受高通膨及經濟不景氣影響，導致歐洲、美國及亞洲大部分市場NB銷售出現下滑，惟中東地區表現逆勢向上。
Michele Montecchio表示，2021年受疫情影響，宏碁在中東銷售大幅成長，2022年持續增長。而今年宏碁在中東市場NB銷售量增長8%、營收增長2%，不過產品銷售單價（ASP）有下滑。
中東地區大型電子產品銷售通路商Sharaf DG執行長Nilesh Khalkho分析，杜拜因每年有將近1,500萬名國際遊客，因此匯集各大國際品牌，且因客群分布廣，因此產品從平價到高端皆有，故通膨對杜拜市場影響不大。
目前各大PC品牌中東市場商務產品占比約為四成，消費則為六成，而以宏碁而言，消費產品占比更大。其中，以產品銷售組合來看，宏碁五成來自一般消費產品線Aspire、兩成為電競產品、輕薄為主打的Swift約兩成，剩下一成則為其他業務。
根據研調機構GFK數據顯示，宏碁目前在中東市占率為10%，僅次於聯想、惠普(HP)、戴爾(DELL)之後，是中東市場第四大NB品牌。
展望2024年，Michele Montecchio指出，目前預估宏碁在中東筆電銷售表現持平。他分析，明年有兩個觀察重點，第一是全球經濟不確定性因素仍高，第二，明年預期將有AI PC問世，但推出的第一年仍必須教育消費者這個新產品，所以對宏碁而言，是機會也是挑戰。
Nilesh Khalkho則補充，杜拜從這個月開始有大型促銷購物季，各大品牌皆祭出優惠折扣，因此將刺激這段時間買氣，整體而言，對2024年上半年銷量看好，但由於全球經濟仍處於不確定性，因此對下半年展望仍不確定。
此外，儘管各界擔憂以巴衝突將影響中東PC買氣，不過，Nilesh Khalkho及Michele Montecchio從目前市場買氣來看，皆認為影響不大。
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 台灣之星12/1被併！4G終身約消失？停機時間、換SIM卡規則一次看
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言