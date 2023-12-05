宏碁中東NB市場今年逆勢成長 明年估持平

PC品牌大廠宏碁（2353）搶東中東市場，有別於今年全球筆電大部分地區銷售下滑，中東市場表現一枝獨秀，宏碁中東區總經理Michele Montecchio今（5）日表示，今年宏碁在中東地區銷量及營收分別增長8%、2%，預期2024年中東市場則將呈現持平，而AI PC與全球經濟走向將是主要兩個觀察點。

今年全球遭受高通膨及經濟不景氣影響，導致歐洲、美國及亞洲大部分市場NB銷售出現下滑，惟中東地區表現逆勢向上。

Michele Montecchio表示，2021年受疫情影響，宏碁在中東銷售大幅成長，2022年持續增長。而今年宏碁在中東市場NB銷售量增長8%、營收增長2%，不過產品銷售單價（ASP）有下滑。

中東地區大型電子產品銷售通路商Sharaf DG執行長Nilesh Khalkho分析，杜拜因每年有將近1,500萬名國際遊客，因此匯集各大國際品牌，且因客群分布廣，因此產品從平價到高端皆有，故通膨對杜拜市場影響不大。

目前各大PC品牌中東市場商務產品占比約為四成，消費則為六成，而以宏碁而言，消費產品占比更大。其中，以產品銷售組合來看，宏碁五成來自一般消費產品線Aspire、兩成為電競產品、輕薄為主打的Swift約兩成，剩下一成則為其他業務。

根據研調機構GFK數據顯示，宏碁目前在中東市占率為10%，僅次於聯想、惠普(HP)、戴爾(DELL)之後，是中東市場第四大NB品牌。

展望2024年，Michele Montecchio指出，目前預估宏碁在中東筆電銷售表現持平。他分析，明年有兩個觀察重點，第一是全球經濟不確定性因素仍高，第二，明年預期將有AI PC問世，但推出的第一年仍必須教育消費者這個新產品，所以對宏碁而言，是機會也是挑戰。

Nilesh Khalkho則補充，杜拜從這個月開始有大型促銷購物季，各大品牌皆祭出優惠折扣，因此將刺激這段時間買氣，整體而言，對2024年上半年銷量看好，但由於全球經濟仍處於不確定性，因此對下半年展望仍不確定。

此外，儘管各界擔憂以巴衝突將影響中東PC買氣，不過，Nilesh Khalkho及Michele Montecchio從目前市場買氣來看，皆認為影響不大。 宏碁中東區總經理Michele Montecchio。記者吳凱中／攝影 左至右為宏碁中東區總經理Michele Montecchio、Sharaf DG執行長Nilesh Khalkho。記者吳凱中／攝影

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