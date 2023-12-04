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研調：11月動力電池價格續跌 預計明年第2季市場需求回溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

據TrendForce研究顯示，由於終端需求明顯降溫，11月電池行業開工率下滑，鋰、鈷、鎳原料價格均走跌，導致電芯價格一路下滑。11月中國大陸電動車用電芯價格（以下均以人民幣計）月跌幅約3~4%；消費電子用鈷酸鋰電芯月跌2.5%；儲能型電芯跌幅依舊最高，月跌6.8%。

TrendForce表示，動力和儲能市場需求降溫，電芯廠商為降低庫存，一方面下調企業產能利用率，致使行業整體開工率降至低於五成，部分企業在激烈的市場競爭中，由於缺乏訂單而面臨減產或停產的困境。另一方面，由於出貨壓力增大，部分電芯供應業者採低價拋貨策略，以加大庫存去化力度，市場也因此陷入價格戰，尤其在11月中國大陸進入市場淡季之際，儲能電芯的最低報價已跌至人民幣約0.4元/Wh。

消費電芯方面，雙十一購物節促銷活動後，終端需求轉為平淡，消費性電子產品市場步入採購淡季，由於電芯廠商前期備庫充足，目前以消化庫存為主，同時上游材料如鋰、鈷原料11月價格持續下行，尤其鋰鹽價格11月跌幅逾10%，使得11月鈷酸鋰電芯均價月跌幅約2.5%，來到人民幣6.27 元/Ah，跌勢預計會延續至12月。

TrendForce表示，今年第4季動力和儲能市場需求仍疲軟，電芯廠商產能利用率持續下滑，企業庫存調整時間或將延遲，部分企業還可能面臨停產。在下游需求不振的情況下，上游核心鋰原料價格跌勢難止，即便供給增速放緩，但仍不敵下游需求減緩的速度，故短期內動力電池產品市場依舊供過於求。

展望2024年，TrendForce認為，明年第1季需求恐持續低迷，預計需求回溫時間將會遞延至第2季。相對地，供應端可在此期間加速出清電池產業鏈中不具成本優勢的產能（如早期投建的，在能耗、生產效率等方面落後的產能，或是規模較小，以及在核心原料環節缺乏完善布局，依賴原料外購導致成本控制能力較弱的產能），將有望再減緩市場供給成長速度，加快動力電池產品市場供需恢復正常。

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