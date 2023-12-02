威剛：記憶體明年開始新的多頭市場 可能旺一年半到二年
記憶體模組大廠威剛（3260）於今（2）日舉行內湖總部啟用典禮，董事長陳立白受訪時表示，記憶體市場應當會從明年開始走入新的多頭市場，「明年一定很好，後年也有機會是產能不夠」，所以可能會旺個一年半到兩年。
談到記憶體市況，陳立白說，NAND Flash前五大廠的減產幅度，有四到六成之多，而之前累積的市場庫存可能在今年底或明年1月底就會消耗得差不多，所以現在幾家原廠猛漲價格，大約兩周內調漲了三成。
同時，在DRAM方面，DDR5規格漲勢也比預期快，從之前低點到現在也漲了超過五成；DDR4規格雖然漲勢相對小，但原廠目前DDR5的獲利空間高於DDR4，所以會把產能逐漸轉移到生產DDR5，使得後續DDR4會更缺，因此他預估明年上半DDR4漲幅也將變大。
陳立白評估，明年應該是記憶體多頭市場開始的第一年，如果又大膽預測俄烏戰爭有可能在半年內結束，石油與天然氣價格恢復正常，消費性市場也會復甦。
在記憶體市場供需逐漸趨於平衡，甚至後續可能轉為供不應求的情況下，掌握貨源對營收與獲利表現有利。陳立白指出，威剛今年確實比較幸運，在價格落底時買了不少貨，到第3季底的庫存水位約144億元，10月與11月繼續增加，大部分的獲利實現應該會落在明年，因此明年整體的業績與毛利，應該都會比今年更好。
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