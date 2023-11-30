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台積電苗栗再設廠？ 鍾東錦：竹南占天時、地利

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦認為台積電苗栗設廠，竹南占了天時、地利，但千萬不要炒地皮，重蹈台積電龍潭廠的覆轍。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦認為台積電苗栗設廠，竹南占了天時、地利，但千萬不要炒地皮，重蹈台積電龍潭廠的覆轍。記者范榮達／攝影

台積電到苗栗設廠的議題延燒，加上桃竹苗大矽谷計畫助攻，縣府在竹南鎮公義路以西，及國道3號苑裡交流道周邊規畫產業專區，縣長鍾東錦認為竹南占天時、地利，但喊話不要炒作土地，因為還有變數，而且不要重蹈台積電龍潭廠破局的覆轍。

台積電不去龍潭設廠，苗栗縣議員張顧礫、廖英利、陳碧華今天在議會總質詢，不約而同拋出歡迎台積電到苗栗，廖英利、陳碧華說，竹南科學園區及周邊產業園區趨於飽和，鄰近的公義路以西農地，鄉親期待開發，很多人都自發性簽署意願書。

兩人指出，台積電先前放棄在龍潭設廠，苗栗供水夠、不缺電，也有天然氣優勢，竹南科擴大到公義路以西，創造產業群聚效應，張開雙臂歡迎台積電繼竹南科、銅鑼科學園區後，第三廠再次進駐。

鍾東錦說，公義路以西至崎頂，約400公頃土地，規畫產業專區，如果水、電充足的條件，苗栗機會就會比較多，不過，他了解台積電設廠，希望單純的園區，不要跟住家在一起，跟區段徵收的目的又不一樣，所以要先說清楚，分回去的土地不一定是住宅區，縣府努力協調讓鄉親也滿意，讓廠商也願意進駐。

他指出，桃竹苗大矽谷計畫，桃竹竹苗已經成形，只是串聯起來，苗栗最有機會，第一個土地比較便宜，開發還沒有完成，第二個頭份、竹南聚集很多的勞動力，占了天時、地利，但千萬不要炒地皮，他要呼籲地主最近盡量不要去買賣，把地價炒得很高，將來推動會很辛苦，甚至重蹈台積電龍潭廠的覆轍。

張顧礫也質詢，台積電有沒有機會來苑裡？鍾東錦表示，至於苗南地區，縣府盤點挑中國3苑裡交流道，因地勢平坦、交通便利，又在台灣南、南北中心地帶，規畫特定區，以類似工業區的形式，冷鏈設備與農業等各方面結合，成為苗南地區的發展中心。

苗栗縣議員張顧礫（圖）、廖英利、陳碧華今天在議會總質詢，不約而同拋出歡迎台積電到苗栗。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張顧礫（圖）、廖英利、陳碧華今天在議會總質詢，不約而同拋出歡迎台積電到苗栗。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張顧礫、廖英利（圖）、陳碧華今天在議會總質詢，不約而同拋出歡迎台積電到苗栗。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張顧礫、廖英利（圖）、陳碧華今天在議會總質詢，不約而同拋出歡迎台積電到苗栗。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張顧礫、廖英利、陳碧華（圖）今天在議會總質詢，不約而同拋出歡迎台積電到苗栗。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張顧礫、廖英利、陳碧華（圖）今天在議會總質詢，不約而同拋出歡迎台積電到苗栗。記者范榮達／攝影

台積電 苗栗縣 鍾東錦

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