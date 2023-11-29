Veeam推出Microsoft 365備份方案組合 解資料遺失危機
Microsoft 365逐漸成為勒索軟體攻擊的主要目標，連帶讓相關資料備份需求急遽升高，資料保護與勒索軟體復原供應商Veeam Software，在台灣正式推出兩項Microsoft 365資料保護產品，包含「Cirrus for Microsoft 365」備份即服務、「Veeam Backup for Microsoft 365」雲地合一備份系統。
有鑑於Microsoft 365逐漸成為勒索軟體攻擊的主要目標，連帶讓相關資料備份需求急遽升高，全球市占率第一的資料保護與勒索軟體復原供應商Veeam Software，在台灣正式推出兩項Microsoft 365資料保護產品，包含「Cirrus for Microsoft 365」備份即服務、「Veeam Backup for Microsoft 365」雲地合一備份系統。
Veeam Software台灣業務副總經理楊育群表示，近年勒索軟體、駭客入侵日益猖獗，造成許多企業蒙受可觀損失。根據Veeam在2022年公布統計顯示，全球高達八成的網路攻擊，皆以Microsoft 365應用程式為目標。
但即使啟用Microsoft 365，原廠並不確保Microsoft 365資料安全無虞，因微軟共同責任模式宣告下，僅負有Microsoft 365平台正常營運之責；針對Microsoft 365上面的檔案資料，要如何防止人員誤刪、離職員工蓄意破壞、外部勒索軟體惡意加密，且同時滿足法遵合規、潛在訴訟等需求，仍是用戶本身應盡責任。
Veeam推出兩套解決方案，包括「Cirrus for Microsoft 365」，提供「備份即服務」產品；「Veeam Backup for Microsoft 365」是基於進階的資料備份與保護需求而設計，有意自主掌控資料、需要在混合雲架構執行多樣化還原、抑或擁有大量使用者的企業，適用這項方案。
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