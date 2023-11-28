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未來港灣峰會 遠傳總座井琪：以科技助力永續智慧旅運

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

臺灣港務公司於28日在高雄展覽館舉辦「《SEE THE FUTURE》未來港灣峰會」國際展會，遠傳電信（4904）總經理井琪受邀出席與談，以「擘劃新世代 永續智慧旅運」為題，分享遠傳如何以資通訊技術，助力港區淨零減碳、數位升級，打造科技安全與減碳永續的智慧港灣。

遠傳表示，呼應大會「數位x ESG x綠能」主題，於現場展出首度亮相的高雄港旅運中心「智慧營運管理平台」，以及「智慧路口」、「微電網解決方案」創新應用成果。

5G技術 實現智慧永續港口 

井琪表示，高雄港灣擁有絕佳的地理優勢與產業發展潛能，遠傳以世界級的5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，致力成為港灣城市科技發展後盾，更與臺灣港務公司攜手打造高雄港旅運中心「智慧營運管理平台」等多項5G智慧旅運，不僅提升港口營運管理、旅運安全與觀光效益，未來還要結合物聯網技術打造專屬的碳盤查平台、能源管理系統，規劃減碳策略，加速實現智慧永續港口，朝向5G科技港都邁進。

除了5G「大人物」打造智慧旅運，井琪指出，遠傳以智慧資通訊技術，驅動城市節能減碳，包含透過自主開發的能源管理系統(EMS)助力產業淨零轉型，運用AI提供最佳契約容量及智慧調控建議，每年協助節省遠傳門市總用電量10%；校園減碳「班班有冷氣」專案則導入全台1,290所國中、小學，協助年減碳排量約2,295公噸；協助鋼鐵、紡織業等高耗能產業工廠建置EMS，獲經濟部2023節能標竿獎項肯定；更將EMS應用於微電網，靈活調度風力發電、太陽能、儲能系統電力，提升供電穩定性，目前已與台電合作在澎湖望安島建置微電網。

遠傳表示現場展出5G智慧旅運應用，包含首度亮相的高雄港旅運中心「智慧營運管理平台」，為遠傳協助台灣港務公司打造的多項5G智慧旅運服務之一，不僅彙整了智慧管理、能源永續、安防與即時影像功能儀表板，包含人流、照明、空調、消防、給排水等系統進行管理監控，重要場域更設置人潮擁擠偵測告警，同時串聯多項能源永續應用服務，如環控、用電、微電網、智慧廁所與公播資訊等。以全系統智慧化連動、大數據分析技術，結合飛翔視角、Digital Twins 3D創新科技呈現，大幅提升旅運中心的管理營運效能。

此外，遠傳表示，重量級創新應用「微電網與儲能」解決方案，則透過風力發電、太陽能及儲能系統提升電網韌性，達到台灣電網供需負載的平衡和穩定，更透過削峰填谷與需量反應，解決尖峰用電的問題。不僅可以支援防災型微電網、離外島微電網、社區型微電網三大情境，在供電不足、電網不穩或災難發生導致電力中斷時，確保供電穩定性，同時提升再生能源佔比。

遠傳「智慧路口」除了以5G結合C-V2X技術，提供「行人穿越防碰撞告警」、「無號誌化路口防碰撞告警」等功能，更結合電動機車電池打造「交通號誌不斷電系統」，作為電力異常時交通號誌備援電力，確保用車與行人安全；透過遠傳自行開發監控平台，可隨時查看電池供應狀態、電池異常通報等資訊。遠傳創新資通訊技術將作為港灣城市數位轉型的後盾，為港灣注入更多量能，加速實現智慧永續海港。

遠傳電信 5G 減碳

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