德國政府對台積電投資案補貼將跳票？經長說話了

德國政府預算因法院判決出現缺口，業界憂心對台積電（2330）的設廠補貼是否跳票。經濟部長王美花今（28）日出席「桃園會展中心營運移轉案簽約記者會」受訪表示，德國經濟部長已表達會盡快解決經費問題，經濟部也會與廠商密切溝通。

台積電1.4奈米先進製程新廠落腳何處，各地方爭取。王美花昨天到台南視察南科產業用地。她今日強調，政府一定會將台積電先進製程留在台灣。

王美花表示，台南市對吸引台積電設廠以及用地準備等展現企圖心。除了台南市，許多縣市也展現強烈的招商意願，在基礎設施方面也做好準備，這將有助於台灣未來投資和產業發展。

商品推薦