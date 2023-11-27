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美光DDR5 8000規格準備就緒 明年128GB量產出貨

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）宣布，推出 128GB DDR5 RDIMM記憶體，採用32Gb單片晶粒，以高達8,000 MT/s 的同類最佳效能支援當前和未來的資料中心工作負載，128GB RDIMM 預計於2024年開始出貨。路透
記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）宣布，推出 128GB DDR5 RDIMM記憶體，採用32Gb單片晶粒，以高達8,000 MT/s 的同類最佳效能支援當前和未來的資料中心工作負載，128GB RDIMM 預計於2024年開始出貨。路透

記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）宣布，推出 128GB DDR5 RDIMM記憶體，採用32Gb單片晶粒，以高達8,000 MT/s 的同類最佳效能支援當前和未來的資料中心工作負載，128GB RDIMM 預計於2024年開始出貨。

美光表示，此款大容量高速記憶體模組專為滿足資料中心和雲端環境中各種關鍵應用的效能及資料處理需求所設計，包含人工智慧（AI）、記憶體資料庫（IMDBs）、高效處理多執行緒及多核心運算工作負載等。

採用美光領先業界的1-beta技術，128GB DDR5 RDIMM記憶體使用32Gb DDR5 DRAM晶粒，相比其他3D堆疊直通矽晶穿孔（TSV）產品具備下列優勢，位元容量提高超過45％、能源效率提升高達24％、延遲大幅降低16％、AI訓練效能提升高達28％。

美光32Gb DDR5記憶體解決方案選用創新晶粒架構，提供領先陣列效率和最密集的單片DRAM晶粒。電壓領域和更新管理功能有助於完善電源網路，進而改善能源效率。此外，美光也將晶粒尺寸的深寬比最佳化，藉此提升32Gb大容量DRAM晶粒的製造效率。

透過AI驅動的智慧製造方式來實現世界級的創新，美光的1-beta技術製程節點創下史上最快的速度達成良率目標。 美光的128GB RDIMM 預計於2024年開始出貨，可應用於搭載4,800 MT/s、5,600 MT/s和 6,400 MT/s的平台，針對未來速度高達8,000 MT/s的平台也可適用。

2024 美光 記憶體模組

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