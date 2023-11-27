劉揚偉：管理企業與當醫師有很多相似之處 都是在除錯

鴻海集團董事長劉揚偉中午在台北榮總院長陳威明陪同下以「GenAl浪潮下對未來的衝擊與改變」為題，在台北榮總演講，劉揚偉先是謙虛表示自己口才等都比不上陳威明，隨後幽默表示自己想到一件事可以相比，就是老婆差不多漂亮，讓全場哈哈大笑。隨後劉揚偉透露自己曾經與老婆一起報名學中醫，所以與醫師有點淵源，同時分享管理企業與當醫師有很多相似之處，尤其是都是在除錯。

劉揚偉表示現在自己都是搭乘台灣國產電動車的納智捷n7，而旗下鴻華先進（2258）為裕隆汽車自有品牌納智捷代工生產的n7電動車，訂單超過9100輛，將從2024年1月中開始交貨，預計6月底前交車完畢。 鴻海集團董事長劉揚偉（右二）中午在台北榮總副院長侯明志（左起）、台北榮總院長陳威明、台北榮總前院長張德明陪同下以「GenAl浪潮下對未來的衝擊與改變」為題在台北榮總演講。記者蘇健忠／攝影 鴻海集團董事長劉揚偉中午在台北榮總院長陳威明陪同下以「GenAl浪潮下對未來的衝擊與改變」為題在台北榮總演講，劉揚偉表示現在自己都是搭乘台灣國產電動車的納智捷n7。記者蘇健忠／攝影

商品推薦