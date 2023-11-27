台積電劉德音預言 2023年Nvidia 將成全球最大半導體公司
據轉述，台積電（2330）董事長劉德音近期公開演講提到，預期2023年輝達有望成為全球最大的半導體公司，而台積電持續增加客戶信賴並依據客戶需求擴大全球製造的足跡，增加未來成長並吸引全球人才。
劉德音近期演講談及輝達與AI相關議題，據說明，主要是上週三（22日）受邀至工商協進會公亮講座，以「人工智慧（AI）時代下的台積電」為題進行講座分享。
依據近期最新各大半導體廠的財報統計顯示，今年第3季輝達（Nvidia）營收181.2億美元，已首度取得全球半導體營收最高之冠，超越了該季台積電的172.78億美元，並同時超越英特爾141.6億美元與三星半導體125.2億美元。
依據工商協進會網站資料顯示，台積電不僅是AI技術的使用者，也是AI技術的促進者。在講座中，劉德音分享台積電是如何使用AI技術在內部不同的應用領域以提升公司的營運效率及研發技術升級。同時也會分享台積電如何使用先進的半導體技術來促進運算能力的大幅成長，與因應AI未來需要更多的算力及低功耗表現的成長趨勢。
此外，劉德音分享在面對AI時代下，台積電如何演進商業模式、攜手客戶及產業鏈夥伴共同建立及擴大生態系統及聯盟、如何全球布局以面對國際區域政治互動的複雜性。
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