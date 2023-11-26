兩岸PCB競賽 打到東南亞

AI晶片教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳身價破兆台幣，現在多由司機開賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車代步，但他日前在Podcast節目透露，其實自己心裡最難忘的愛車是Toyota Supra，那是他人生中最重要的回憶。 但也因為Toyota Supra，讓他一度面臨人生重大「恐怖難關」，黃仁勳表示現在自己幾乎不被允許開車，而會選擇賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車也與輝達有關。

2023-11-25 08:00