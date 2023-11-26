兩岸PCB競賽 打到東南亞

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

印刷電路板（PCB）大廠群聚東南亞，在台廠臻鼎、欣興、華通、金像電等先後宣布投資泰國後，陸資PCB載板廠深南近期也宣布由香港子公司合資搶進泰國投資，兩岸PCB廠競爭從大陸一路打到東南亞。

業界分析，PCB紅色供應鏈競爭態勢已從兩岸打到東南亞，陸資廠積極投資泰國卡位，台廠則拚品質可靠與供應鏈生態圈合作取勝。

業界觀察，投資泰國PCB廠除了台廠及日廠，近期更多陸資廠先後宣布投資，競爭一路延燒，不過也能加速泰國當地供應鏈完整。

為降低地緣政治風險與因應客戶需求，台灣電路板協會統計，兩岸合計超過20家PCB製造商先後宣布泰國投資計畫。

產業界說，目前從終端需求來看，若需求復甦跟不上產能開出進度，產業界在部分應用的價格戰仍將持續，不過車用一線廠相對因安全認證考量較穩定，伺服器應用也有資料安全因素考量。

台灣電路板協會分析，泰國有望成為新的PCB生產聚落，群聚能夠減少廠商物流、採購成本，更能激發產業創新與突破。

為促進泰國產業鏈合作交流，健全在地PCB生態系統，台灣電路板協會與電電公會預計2024年2月29日至3月2日在泰國曼谷偕同會員參與「泰國電子智慧製造系列展Intelligent Asia, Thailand」，以集結供應鏈力量強化競爭力。

泰國 PCB

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