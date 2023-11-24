宏碁智醫董事會推舉連加恩接任董事長
宏碁（2353）旗下宏碁智醫（6857）今（24）日召開董事會，推舉連加恩醫師接任董事長，將借助其於醫療產業的專業及全球化的視野，帶領宏碁智醫在智慧醫療與預防醫學領域持續發揮更大的影響力。
連加恩具有哈佛大學公共衛生博士學位、陽明大學醫學士學位及豐富的海內外工作經驗。於加入宏碁集團之前，連加恩曾任職多家生物醫藥公司要職，亦曾於台北榮民總醫院、臺大醫院等擔任醫師，累積多元的醫療產業從業經驗。
此外，連加恩擁有十餘年駐外醫療經驗，曾於非洲擔任醫療外交官，從公共衛生視角和外交醫療等面向，投入醫療及人道協助，更於2005年榮獲布吉納法索國家級騎士勳章，更於2011、2012年二度擔任世界衛生大會台灣代表團成員，並在2016年獲頒醫療奉獻獎。
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