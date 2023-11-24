台亞半導體攜手全球供應商 強化永續經營理念

感測元件大厰台亞半導體（2340）今（24）日舉辦年度的供應商大會，台亞策略長李國光博士表示，與全球供應商攜手以開發最先進的感測元件為基礎，深耕第三代半導體，強化供應商永續經營的韌性，是本次供應商大會最重要的目的，並說明整個台亞集團的最新技術與產品發展，及台亞集團上下游整合的子公司布局。

一年一度的台亞半導體供應商大會，邀請台灣應用材料公司何文彬博士針對「碳化矽應用總覽」為題發表演說，漢民科技公司楊博斐處長以「碳化矽應用與市場展望」為題做精彩分析，晉弘科技公司陸蘇財特助以「智慧血糖感測的發展與未來」為題，串接台亞的超敏感測晶片做詳盡說明。

在本年度的供應商大會中，台亞半導體總經理衣冠君博士、積亞半導體總經理王培仁、星亞視覺總經理李柏龍、以及和亞光電（原名顥天光電）總經理陳志忠等幾位台亞集團的核心人物，也針對各所屬負責事業體未來的業務概況做說明，讓所有參與供應商們能夠及早配合與因應集團未來所需。

台亞集團為推動供應鏈永續經營，在本次的供應商大會中共頒發五個獎項，包括「優質服務獎」、「優良質量獎」、「技術合作創新獎」、「優良供應商獎」、「傑出厰務建設獎」等，以表彰在永續發展或技術合作取得優異成績的供應商，包括台灣應用材料公司（Applied Materials Taiwan）、台灣永光化學公司、漢民科技公司、愛思強公司（Aixtron Taiwan）、康淳科技公司、迪思科高科技公司、合晶科技公司、環球晶圓科技公司、銳澤實業公司、閎康科技公司與西門子公司等，均在此次供應商大會中榮獲獎項。

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