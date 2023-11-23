穎崴董座王嘉煌：今年第4季為谷底 2024年隨半導體市況復甦

地緣政治、通貨膨脹這些國際黑天鵝不斷飛過來，讓科技大老們一片憂心忡忡，日前都相繼對外表態，為什麼他們如此擔心地緣政治跟通貨膨脹的衝擊？他們又該如何應對呢？而在市場環境紛亂的當下，是不是仍有一線曙光，讓他們對於未來的實況仍有希望跟期待？

2023-11-23 12:28