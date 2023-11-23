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穎崴董座王嘉煌：今年第4季為谷底 2024年隨半導體市況復甦

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌。圖/聯合報系資料照片
穎崴董事長王嘉煌。圖/聯合報系資料照片

半導體測試介面大廠穎崴（6515）董事長王嘉煌今（23）日受訪談到半導體景氣與公司營運看法。他提到，今年第4季為谷底，預期2024年隨半導體市況復甦，公司隨著半導體先進製程微縮及異質整合趨勢，客戶使用 7nm 及以下先進製程比重顯著提升，再加上 ChatGPT 導入更多 AI 市場應用皆有助於高階產品需求。

半導體 2024 穎崴

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