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威鋒手握 USB-PD、USB 4 大單 明年出貨逐季爆發

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。圖/聯合報系資料照片
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。圖/聯合報系資料照片

USB控制IC廠威鋒（6756）在蘋果iPhone 15系列開始導入USB Type-C後，衍生出大量USB-PD晶片商機，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）新平台將全面支援USB 4介面。法人預期，威鋒將可望手握USB-PD、USB 4大單，明年起出貨開始逐季衝高。

蘋果在今年下半年推出的iPhone 15系列已經全面更換為Type-C介面，搭配使用的USB-PD晶片市場規模開始大幅增加，周邊配件廠商為了搶攻這波商機，向上游IC設計廠拉貨力道不斷增加，成為威鋒及通路商在下半年庫存快速去化，並且讓庫存水位降至健康水準的主要關鍵。

至於在USB 4市場，雖然威鋒先前在法說會中指出在今年第3季受到高毛利的USB 4產品線出貨不如預期。但業界人士指出，英特爾在今年第4季推出的Meteor Lake將持續支援USB 4介面，並會強化AI效能，超微明年將推出Zen 5架構的PC平台同樣會強化USB 4介面及AI運算能力，市場將有機會掀起AI PC的換機需求，屆時將讓USB 4市場進入高速成長期。

法人預期，威鋒明年將可望持續受惠於手機、PC等終端裝置帶起的USB-PD及USB 4商機，讓威鋒明年出貨動能有機會逐季衝高，營運亦有望重回成長軌道之上。

威鋒公告10月合併營收達1.70億元、月減9.1％，寫下七個月以來低點。累計今年前十月合併營收為16.93億元、年減36.8％，但仍創下歷史同期第三高。

USB AI

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