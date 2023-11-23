五大協會淨零大結盟 施振榮：台灣將成能源技術輸出大國

5大能源與資通訊協會22日簽署合作備忘錄（MOU），期望透過跨域合作，加速新能源應用情境落地，宏碁創辦人施振榮出席見證期許：台灣5~10年後會從一個能源的進口國，變成能源技術的輸出大國，而業者也呼籲，政府在淨零碳排政策規劃上時程必須再提前，否則2050年難拼淨零目標。

台灣先進車用技術發展協會（TADA）、台灣物聯網產業技術發展協會（TwIoTA）、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟（THFCP）、台灣電池協會（TBA）、台灣綠能協會（ge）5大協會22日同台簽署合作備忘錄（MOU），矽谷-物聯網產業大聯盟榮譽會長施振榮看好新能源與ICT產業合作，日前投資未來船保利馬，他表示看好台灣在藍色經濟發展機會。

台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟執行長林若蓁表示，2050年淨零碳排是全世界共同的目標，但台灣政策是在2030年讓公共運輸大客車電動化，2040年則是小客車跟機車禁售燃油車，新車要全面電動化，但若照該政策進度用模型去模擬，會發現到2050年仍難以達成零碳目標，因為忽略大型貨卡車等其他運輸工具電動化以及舊有燃油車汰換等因素。

「政策時間應該還要更提早，或提出補貼鼓勵消費者汰換手上的燃油車，去買電動車或氫能車，大貨卡車等高承載量或長續航力車種可以使用氫能動力。」林若蓁表示，像是大型物流車或貨卡車的碳排也不低，也應納入交通部會政策補貼中。

台灣電池協會理事長楊敏聰表示，電動化載具及儲能系統的前段屬於電化學，後段則是屬於機電及IOT產業，若兩領域合作就能創造出差異化及競爭力，讓系統更安全更好管理。

台灣綠能協會理事長李泰安有豐富的中國大陸工作經驗，他表示，政府補貼大眾運輸系統電動化，事實上現在已有很多的電動巴士業者拿到政府的補貼，並採購電動巴士了，但竟然沒有地方可以充電，所以電動巴士仍停靠在車庫裡，這凸顯政策需要具備連貫性，而相對於中國大陸喜歡發展產業一條龍，擅長大量產，台灣則擅長跨領域水平整合，未來期望能加速應用場景落地。

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