立積明上半年先迎 WiFi 7 衝刺出貨 再衝 WiFi 6 回補庫存
射頻IC廠立積（4968）全力衝刺WiFi 7出貨，在今年第3季開始量產出貨至歐洲客戶後。法人指出，立積年底前將可望再奪美系客戶認證通過，力拚明年初開始量產出貨，加上WiFi 6明年可望出現需求回補潮，立積明年上半年營收有望繳出年成長兩成以上水準。
立積今年持續受到消費性市場不景氣，使客戶拉貨力道偏向保守，影響立積WiFi射頻前端模組（FEM）出貨表現，不過進入下半年後，立積研發多時的WiFi 7射頻產品線終於開始出貨至歐洲電信商，且出貨量已經達到數十萬套水準，出貨動能有望逐季增。
不僅如此，法人表示，立積在WiFi 7的2.4GHz、5GHz等射頻產品線已經獲得美系網通大廠博通認證通過，若終端客戶有望在今年底完成設計導入，預期最快明年初將有望開始量產出貨，使立積在WiFi 7的出貨動能將再度衝高。
值得注意的是，由於今年消費性市況不佳，連帶衝擊WiFi 6市場需求動能，不論手機或PC皆然。因此在明年市況普遍預期可望反轉情況下，法人推估，立積明年WiFi 6射頻產品線可望重拾出貨動能，在WiFi 6、WiF 7等雙產品線出貨衝刺帶動下，立積明年上半年營收將有機會繳出年成長兩成以上的水準。
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