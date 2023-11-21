回補庫存商機 偉詮電 USB-PD 晶片傳衝刺出貨到年底

USB控制IC廠偉詮電（2436）受惠於快充商機帶動，使USB-PD晶片出貨下半年開始回溫，在Dell、HP、小米等筆電、手機大廠回補庫存帶動下。法人預期，偉詮電今年下半年出貨將有機會衝刺到年底，且明年營運有望持續重新回溫。

近期智慧手機、筆電市場掀起回補庫存需求，加上蘋果iPhone加入USB Type-C市場後，使快充市場開始重新回溫，讓相關市場庫存水位開始降至安全水位之下，OEM／ODM廠亦有出現急單商機，推動供應鏈開始衝刺出貨動能。

法人指出，偉詮電受惠於Dell、HP及小米等筆電、手機大廠開始回補庫存效應，使偉詮電今年下半年出貨將有機會衝刺今年底，且由於USB-PD快充市場持續成長，偉詮電明年營運將有望持續回溫。

偉詮電公告10月合併營收達2.89億元、月成長1.3％，回升到逼近單月3億元的高檔水位關卡，且相較去年同期明顯成長27.3％。累計今年前十月合併營收23.80億元，與去年同期相比僅年減2.6％，相近上半年衰退雙位數水準已經收斂不少。

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