Nvidia AI 晶片 H200 明年問世 雲達今證實將成首批支援業者
AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）產品陣線持續擴大，除目前已出貨至全球的超強 AI 處理器 A100、H100 外，還將再推升級版「HGX H200」，主打超高容量與更大的頻寬，算力更為精進，明年第2季開始出貨。而身為輝達合作夥伴的代工廠廣達（2382）於今（21）日證實，將藉由旗下雲達（QCT）成為首批製造搭載 H200 GPU（圖形處理器）的業者。
輝達（NVIDIA）目前已積極出貨A100、H100 GPU（圖形處理器）至全球市場，而輝達全新 AI 力作 HGX H200，整體效能、表現都比 H100 強上一倍，公司看好，這款即將問世的超強處理器，可為全球領先的AI運算平台帶來強大的動力。內部預估，伺服器廠與雲端服務供應商採用 H200 的系統，預計最快在明年第2季就可以開始出貨。
目前輝達在 AI 晶片市場占據優勢地位，而 HGX H200 配備 H200 Tensor Core GPU，並具有先進的記憶體，可為生成式 AI 與高效能運算（HPC）的工作負載處理大量資料。廣達日前就已透過旗下雲達科技入手部分 A100 以及運算能力更強的 H100 晶片伺服器，目前已積極向全球出貨，市場需求也持續攀升。
隨著輝達 HGX H200 即將問世，雲達作為輝達的長期合作夥伴，也將成為首批搭載 H200 新品的業者，優先入手升級後的高效運算晶片，並且未來雲達旗下的客戶，也都只需要將目前雲達現有的系統進行更新，即可讓自身 generativeAI 和 HPC 等的工作負載，直接獲得突破性的超強性能。
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