晶心科打造合作框架 強化RISC-V方案資訊安全性

晶心科今天宣布，建立AndeSentry合作框架，與Rambus等RISC-V生態系成員合作，強化RISC-V解決方案的資訊安全性，對抗網路和實體攻擊威脅。

晶心科總經理蘇泓萌表示，晶心科建立的AndeSentry合作框架，使RISC-V生態系內的企業能夠共同合作，為嵌入式和物聯網系統的RISC-V系統單晶片提供全面的資訊安全解決方案。

蘇泓萌說，目前已有Rambus、Hex-Five、PUFsecurity、Secure-IC、TrustKernel、Zaya等公司加入AndeSentry計畫，協助晶片製造商保護物聯網與晶片的資訊安全。

晶心科表示，隨著嵌入式系統、汽車和物聯網市場不斷擴張，裝置和資料安全已成為消費者和政府關注的關鍵優先議題。

晶心科指出，越來越多的網路攻擊者將採用各種方法試圖入侵系統，例如旁路攻擊、故障注入攻擊和實體攻擊等。為了防止由網路攻擊導致的資訊洩露和系統誤用，所有嵌入式系統和物聯網裝置在設計時必須考慮到資訊安全面向。

晶心科表示，僅依賴單一解決方案來應對資訊安全問題是困難的挑戰，AndeSentry安全合作框架透過整合晶心科及其他RISC-V生態系夥伴的資訊安全解決方案，以滿足不同層面與各式各樣的資訊安全需求。

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