IBM 南軟服務中心開幕將招千人 港都科技人才戰開打

IBM 高雄軟體科技整合服務中心11月13日開幕，成為IBM在台灣第一個軟體服務中心及第一個SOC（資安監控中心），IBM期望藉此拓展外包維運服務，5年增聘1000人，其中校園招募預計貢獻6成人力需求，隨緯創（3231）、台積電（2330）、鴻海（2317）、IBM等科技大咖紛紛進駐，高雄科技人才競爭也正在加溫。

IBM高雄軟體科技整合服務中心位於亞灣慶富大樓4樓，辦公室坐擁無敵海景，13日開幕時，高雄市長陳其邁也親自到場觀禮，受惠於高雄市府積極提供招商誘因，如在地人才招聘給予月薪1萬元補助、房租減免、融資利率優惠等等，吸引科技大廠紛紛進駐建立研發基地。

IBM諮詢大中華區總裁陳科典表示，軟體服務中心是IBM在全球非常重要的戰略布局，因為諮詢業務人才集中在臺北，專注於執行客戶非常核心業務的專案，高雄的軟體中心任務是去開發新的業務類型「商業流程外包」，包括一些企業的IT系統或資安運維外包，讓臺北跟高雄產生互補性。

陳科典指出，「軟體開發是企業數位轉型的靈魂。IBM 將更積極地發展企業委外服務業務，以駐點搭配遠端的混合交付模式 (Hybrid Delivery)，與客戶建立既深且廣的長期策略夥伴關係。」

IBM解釋，企業委外服務包括資訊系統維運如應用系統開發與維運管理、商業流程委外如財務管理、人力資源管理、採購與供應商管理、與資安營運中心 (Security Operations Center, SOC) 等，特別是，IBM目前全球有12座SOC，台灣也將新增一座。

而此時間點成立軟體服務中心爭取企業委外業務，關鍵在於疫後企業更能接受遠端交付，也就是委外服務，能接受這個人並不需要在客戶所在的場所去進行工作也可以，IBM主管解釋，相對IBM在國際的外包維運業務貢獻高達40%，台灣市場比例相對偏低，也是軟體服務中心成立主因。

高雄人才穩定適合長期、技術紮根

高雄招募人才比台北容易嗎？IBM解釋，北高生活形態大不同，在高雄招募人才不能用台北的招聘模式，舉例而言，台北人才一開始談就是聚焦薪資跟職位，但高雄人則關心的不是這些，IBM透露，高雄人純樸，工作態度就是把一個工作好好做到下班時間，相對北部人才外部吸引多，喜歡選擇學習FANCY的技術、適應快速變動的環境，高雄人才畢業後能選擇的大企業是中油中鋼（2002），選擇較少，適合紮根技術。

也因此，陳科典表示，IBM在北高的任務安排差異，在於台北以專案為主，頻率變動快，高雄則會做長期的委外服務，一個合作可能長達3～7年，每一年該專案會優化流程導入AI技術，讓服務人數縮減，並安排新血加入學習，他樂觀預估，長期軟體服務中心運作穩定，除台灣內需，由於有充足日語人才，也不排除提供日本客戶外包服務。

而為獲取足夠人才，IBM參與教育部主導的16所大專院校產學合作平台，進入校園招募，目標南部軟體服務中心1000人中6成來自校園，4成為有經驗的業界人士，下一步將更進入高中校園紮根。

北高工作安排不同，高雄新鮮人充沛

IBM觀察，北高兩地學校態度也不一樣，北區大學會用聯合招聘舉辦校園活動，開放場地讓企業去招募，但南部學校則相反，一家一家學校會邀請企業去辦招募會，從校長、副校長、教務長會站成一排忙著推薦自家學生，要求企業包聘一半學生，也因此IBM預期2024年南部軟體中心至少會先達成200人招募進度，是現在100人數的兩倍，由於偏徵軟體人才，會排除資工或電機等科系。

相對於台北薪資水準較高，隨緯創、鴻海、台積電及IBM進駐高雄科技園區，科技人才搶奪戰也在高雄展開，對此緯創強調高雄台北薪資一致，IBM主管則強調公司是「同工同酬」，但目前北高工作角色不同，同時高雄初期招聘薪資是透過人資系統設定，後來招聘一年後，也確實有向人資反饋實際人才競爭狀況做薪資招聘調整。

由於高雄16校產學合作平台成立，目前多家科技大廠高雄據點已經成功招募數百名工程師，IBM也十分有信心能在此建立軟體團隊，陳科典甚至打趣地說，未來該據點不排除要招募2000人！是現在5年目標的2倍。

IBM軟體科技整合服務中心。IBM提供 IBM 諮詢大中華區總裁陳科典（右三）指出，成立軟體服務中心是IBM諮詢的全球策略之一，期望拓展委外業務，未來該中心除台灣客戶，也可以延伸提供日本市場服務。IBM提供 IBM軟體科技整合服務中心。IBM提供 高雄市長陳其邁近年積極招商國際大廠，帶動產業升級，並將亞灣區打造為新創與數位科技發展的重點區域。IBM提供

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