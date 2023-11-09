為了給張忠謀驚喜！輝達創辦人黃仁勳低調來台

李國鼎科技發展基金會今天舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮，由台積電（2330）創辦人張忠謀獲獎，張忠謀出席領獎，蔡英文總統也到場祝賀。

特別的是NVIDIA創辦人黃仁勳也低調現身頒獎典禮。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，黃仁勳今日特別搭飛機抵台，與太太一起來參加張忠謀先生獲頒李國鼎獎的現場。

會後黃仁勳及王伯元受訪時，王伯元說，張忠謀不知道你（黃仁勳）要來，他非常Surprise！黃則笑回，Morris(張忠謀)喜歡Surprise！

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