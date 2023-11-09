加入電商帶貨戰局！YouTube Shopping功能陸續開放 雙11購物節開跑

YouTube加入直播帶貨的戰局，YouTube今（9）日宣布陸續在台灣開放YouTube Shopping功能，串聯多位台灣創作者，首次發起「11.11 購物節，YouTube 陪你買！」YouTuber雙11期間加入運用YouTube Shopping的行列，為粉絲策劃購物旅程、加深與粉絲的連結，也讓創作者能夠輕鬆在影片中宣傳商品、開拓更多營利機會。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，無論是開箱評測或是各式各樣的產品試用分享影片，YouTube 在許多消費者的購物決策中扮演重要角色，希望透過在台灣推廣 YouTube Shopping ，為觀眾帶來兼具娛樂性與實用性的平台使用體驗。並協助創作者能更輕易推廣自己的商品，進而拓展更多營利的可能性。

YouTube宣布，目前符合條件的創作者們可以將自己的商店連結到YouTube開啟頻道商店，提高自家產品曝光度，在直播或影片內容中運用標籤功能標註特定商品、或是在下方列出所有品項，讓觀眾在享受視聽娛樂時，也能獲得更多產品資訊，亦可透過點選標籤進入商店購買產品。

YouTube工作室也提供產品展示次數、點擊次數等數據，創作者可以隨時查看相關收益，並透過洞察資訊，更有策略地規劃影片中的購物內容。

符合條件的創作者可以開啟頻道商店、在內容下方放置商品列表、或在內容中標註商品在YouTube Shopping推出後，許多創作者也開始使用相關功能，截至去年12月，全球已經有超過10萬個創作者、官方藝人與品牌將他們的商店連結到YouTube頻道以販售商品。

YouTube加入直播帶貨、購物戰局，在台灣首次發起「11.11 購物節，YouTube 陪你買！」讓創作者與粉絲經

由 YouTube Shopping 產生互動，包括創作者「HOOK」透過直播烹飪的過程介紹日曆食譜，「營養健身葛格 Peeta」在直播中與粉絲玩遊戲並抽出大獎，而「璐洛洛 Ruroro【人造人Vtuber】」將仿造電視購物節目叫賣，另外也有創作者提供最佳優惠。

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