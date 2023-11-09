張忠謀獲第一屆李國鼎獎 神祕嘉賓黃仁勳親自到場祝賀
李國鼎科技發展基金會今（9）日盛大舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮，由護國神山台積電的創辦人張忠謀獲獎，蔡英文總總親臨致賀，前副總統蕭萬長擔任頒獎人。掀起全球AI旋風的輝達執行長黃仁勳協同夫人親自到場致賀。
第一屆李國鼎獎評審委員包括蕭萬長、中磊董事長王伯元、台達電創辦人鄭崇華、前台大校長孫震、李世光、前工研院院長史欽泰及蔡玉玲等七人，全體無異議通過由張忠謀獲獎。
第一屆李國鼎獎座由工研院協助量身打造，邊框紋以「九鼎」設計，寓意「傳寶國器」並以雷射炫彩為底板基礎 ，加以3D 列印紋飾浮雕呈現，彰顯李國鼎獎座的精神。
身兼李國鼎科技發展基金會董事長，王伯元表示，時逢前總統府資李國鼎逝世22周年，撫今追昔，無盡緬懷。他希望在全球局勢洞見觀瞻的此刻，透過李國鼎獎的設立，傳揚李國鼎的時代精神，帶給台灣產業界以更高層的合作大戰略，打造產業創新的出海口，不僅確保當前優 勢，更持續推升台灣產業榮景，再造持續成長契機。
今日的頒獎典禮，包括黃仁勳夫婦和獲獎人張忠鴻及夫人張淑芬外，海集團創辦人郭台銘、宏碁集團創辦人施振榮廣達董事長林百里、富邦蔡明忠和世界先進董事長方略、欣銓董事長盧志遠也都出席這項盛會，嘉賓雲集。
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