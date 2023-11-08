中華電信暨基金會舉辦「iPhone助盲系列活動」圓滿成功

中華電信（2412）攜手中華電信基金會、淡江大學視障資源中心合辦的2023「iPhone助盲課程暨二手iPhone捐贈」系列活動，今(8)日在台中舉辦最終場，與台灣盲人重建院、台中市勞工局及中華視障教育學會，共同邀請20位視障者學習如何運用iPhone及APP，樂享智慧生活。

中華電信台中營運處總經理李嘉興說，公司長期致力於數位賦能視障者，協助視障者將科技應用在生活，以核心資源技術能力關照弱勢族群，攜手合作夥伴一同「為eye點亮希望」。

為服務前來參與活動的視障者，中華電信特別在昨日舉辦「導盲專業志工培訓」課程，逾30位員工熱情參與，透過專業課程培訓，讓企業志工學習提供貼心安全的友善服務。

另外，也了解如何協助視障者數位學習，以行動呼應聯合國永續發展目標SDG4包容與平等的優質教育，及SDG10確保機會平等、減少不平等現象。

台灣盲人重建院主任巫承宗表示，輔助科技的應用不僅可開拓視障者交友圈，更能協助視障者透過手機解決生活大小事，感謝中華電信捐贈iphone手機，讓視障者也能體驗一機在手搭配iOS內建旁白報讀邁向生活與視野的5G新旅程，促成視障朋友透過聽讀打開數位朋友圈，縮短數位落差感。

淡江大學視障資源中心電腦系統工程師，本身也是視障者的張金順表示，淡江大學長期致力於視障資訊發展與服務，多年來與中華電信合作，一起將資通訊技術應用於視障者，同時開發相關App ，讓我們能瀏覽新聞、雜誌、電子書，更能透過AI技術，進行鈔票、文字、物品辨識。

這次的「把eye傳遞給視障者」，結合了中華電信專業志工與淡江教學團隊，除了介紹實用的App，也募集了二手iPhone手機，贈送給參與培訓的視障者，讓大家能獲得最新資訊，看見世界。

中華視障教育學會秘書長李文煥說，智慧裝置日新月異，對視覺障礙者來說是一大福音，但是貧富落差，也可能造成資訊獲取的障礙。

為此，李文煥曾發起二手iPhone助盲計畫，與苗栗視障協會和科技公司合作，得到許多愛心網友的響應。

李文煥說，感謝中華電信和淡江大學視障資源中心合作，再次舉辦了遍佈全台的義舉，活動不僅有強大的師資陣容，還贈送iPhone 12手機。李文煥在感恩的同時，也呼籲社會大眾持續響應。

中華電信「iPhone助盲系列課程」自8月17日在台北起跑後，陸續於花蓮、高雄、桃園、台中等地舉辦，至今邀請逾百位視障者參與，獲得許多視障者迴響與反饋，提升其數位能力，感受到科技帶來智慧生活的便利；未來將繼續前往各縣市辦理系列課程，幫助有需要的視障者，縮短數位與城鄉落差。 中華電信透過專業課程培訓，讓企業志工學習提供貼心安全的友善服務。中華電信提供

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