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環球晶第3季每股純益賺逾一個股本 達12.73元 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭第3季和前三季都繳出創歷年同期新高佳績。圖/聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭第3季和前三季都繳出創歷年同期新高佳績。圖/聯合報系資料照片

矽晶圓大廠環球晶 （6488） 董事會今（7）日舉行董事會通過第3季財報，受惠持有的世創（Siltronic）股價上升，單季稅後純益達55.4億元，季增15.7%、年增8.4%，每股純益達12.73元，創歷年同期新；前3季稅後純益153.3億元，年增60.1%，每股純益35.22元，同創歷年同期新高。

環球晶第3季合併營收173.8億元，季減2.9%、年減3.7%；營業毛利63.6億元，季減5.7%、年減19.4%，營業毛利率36.6%，季減1.1%、年減7.1%；單季稅後純益55.4億元，季增15.7%，年增8.4%。

環球晶表示，第3季營收受客戶持續調整庫存影響，毛利較上季略低主要因折舊增加，但公司持有的世創股票價格上升及其他營運績效，挹 注每股純益12.73元，創歷年同期新高。

環球晶今年前3季營收538.9億元、年增3.8%；營業毛利206.6億元、年減8.1%，營業毛利率38.3%、年減5%；營業淨利161.4億元，年減13.3%，營業淨利率29.9%、年減6%；稅後淨利153.3億元，年增60.1%，稅後淨利率28.4%，年增10%，每股稅後盈餘達35.22元，已接近2022全年稅後每股盈餘35.31元的獲利佳績。

環球晶董事會並通過發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣140億元，計畫募集中長期資金，用以充實營運資金、支應綠色投資計畫、購置機器設備等運用。

環球晶指出，由於全球貨幣政策緩解通膨，半導體產業也在需求穩定、庫存平衡、車用與工業電子成長的支撐下，迎來復甦跡象，依照產業循環經驗，由於半導體晶圓位於產業鏈上游，景氣回神將較終端市場略晚數個月。

但戰爭未歇、能源危機和通貨膨脹等隱憂仍持續壟罩總體環境，展望2024年，隨著客戶消耗庫存、人工智慧和自動化應用的興起以及新產能陸續開出，環球晶認為，若排除地緣政治等不確定因素，半導體景氣可望回溫。

全球記憶體市場衰退導致減產和平均售價（ASP）上漲，同時記憶體產品出貨組合占比的調整也讓市場趨向新的平衡。此外，化合物半導體技術的突破，拓展市場下游應用，並回頭挹注對化合物半導體的需求和投資，進一步提升市場滲透率。

環球晶預估全球半導體設備市場有望於2024年反彈，下游設備投資增加預期將刺激對上游材料的需求。環球晶擁有完整的產品光譜，致力於提供客戶有關半導體晶圓產品組合，將持續穩定供應客戶所需。此外，環球晶也專注研發，進一步發展全系列的碳化矽 （SiC） 和氮化鎵 （GaN） 產品，以滿足客戶多樣化的需求。

環球晶 半導體

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