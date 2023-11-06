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美光台中四廠開幕 中市長盧秀燕：一光一電商機無限

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
盧秀燕說，台中爭取台積電二期落地，再獲美光加碼投資，「一光一電」商機無限。台中市政府提供
盧秀燕說，台中爭取台積電二期落地，再獲美光加碼投資，「一光一電」商機無限。台中市政府提供

美國記憶體大廠美光(Micron)「台中四廠」今(6)日開幕啟用，繼2021年台中后里A3廠開幕後，持續深耕台中。台中市長盧秀燕表示，台中市不僅成功爭取台積電（2330）二期落地，也獲得美光加碼投資，「一光一電」商機無限。

美光總裁兼執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)親自來台主持典禮，表示台中四廠將成為AI世代HBM3E(高頻寬記憶體)生產基地，長期營運可為在地創造上千名相關就業機會。

盧秀燕表示，感謝美光把先進封裝研發團隊與生產基地落地台中，美光是台灣最大的外商投資者，最大的研發生產基地就在台中，代表對台中投資環境深具信心。台中具強大的精密機械產業鏈，包含尖端研發、製造及行政人才，歡迎持續加碼投資，市府會扮演最佳後盾，共創榮景。

經濟發展局指出，近年台中製造業群英匯聚，全球晶片微影設備龍頭艾司摩爾(ASML)中部營運總部、電動自行車系統大廠Bosch亞太研發辦公室皆進駐台中；台積電二期廠區擴建也確定落地中部科學園區，行政院及市府正協助進行相關程序中。

經發局表示，企業加碼投資台中，商業也蓬勃發展，新光三越及遠東百貨全台營業額最高的店王、美商Costco全球獲利第一的分店都在台中；日商三井集團在台中港Outlet Park營業額傲人，在東區加碼投資打造Lalaport已在今年開幕。

漢神百貨則投資百億在台中洲際棒球場附近打造漢神洲際購物中心，廣三Sogo百貨也將在高鐵台中站旁興建全台最大購物商場。

經發局補充說明，在經濟部「投資台灣三大方案」中，企業投資台中達285件，占全台件數20.1%，為全國第一，另今年第3季台中再以9項經濟指標奪冠，顯示整體經濟及投資環境受到肯定。

美光 台積電

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