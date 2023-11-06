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美光台中四廠落成啟用 迎接AI應用高頻寬記憶體大浪潮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 今日在開幕典禮致詞時表示，這是美光在稍早宣布於印度投資後，展現擴大在台投資的決心，並強化美光遍布於台灣、中國大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。記者簡永祥／攝影
美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 今日在開幕典禮致詞時表示，這是美光在稍早宣布於印度投資後，展現擴大在台投資的決心，並強化美光遍布於台灣、中國大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。記者簡永祥／攝影

美光今日宣布台中四廠正式落成啟用，美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 出席開幕典禮致詞時表示，這是美光在稍早宣布於印度投資後，展現擴大在台投資的決心，並強化美光遍布於台灣、中國大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。

Sanjay Mehrotra 並強調，美光這棟具指標性的建築將進一步推動台灣先進DRAM 製程技術的開發和量產。美光台中四廠將整合先進探測與封裝測試功能，以量產 HBM3E 及其他產品，從而滿足人工智慧、資料中心、邊緣運算及雲端等各類應用日益成長的需求。

Sanjay Mehrotra 進一步表示，美光台中四廠的啟用充分展現美光的技術領先地位、卓越營運成果以及滿足全球客戶需求的長期承諾。美光致力於推動台灣的發展，並在地營運的投資將在未來十年內創造數百個新的工作機會，並為周邊生態系創造上千個工作需求，為社會帶來長遠的正面影響。

Sanjay Mehrotra指出，台中四廠除加速推動美光部署領先 DRAM 技術外，對於日本及台灣擴大 1-beta 製程、HBM3E 產能，以及未來 2025 年採用 EUV 技術量產 1-gamma 製程都發揮了關鍵作用。由此新廠的啟用充分展現美光提升製造能力並培育高階技術人才的決心。

美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉表示，美光近十年投資台灣高達300億元，為台灣最大的外商投資者及名列前茅的雇主品牌，美光引以為榮。台灣美光致力於推動頂尖技術，維持永續營運、壯大人才培育與回饋社區，期待能為半導體生態系帶來更多助益。

美光技術開發事業部資深副總裁Naga Chandrasekaran表示，美光在台中擴張，強化美光世界級DRAM製造，美光台中廠具備DRAM垂直整 合晶圓製造、測試到最後的產品封裝的唯一製造據點， 台中A3廠也導入極紫外光（EUV）製程， 是全球最複雜的製造系統，對於半導體先進製程極為關鍵，美光會持續確保台灣在全球DRAM製造維持領先地位，並奠定在手機、電腦及高階圖形運繪圖晶片和AI人工智慧應用的領先優勢。

蔡英文總統親自蒞臨美光台中四廠開幕並與美光高層鳴鼓致慶。記者簡永祥／攝影
蔡英文總統親自蒞臨美光台中四廠開幕並與美光高層鳴鼓致慶。記者簡永祥／攝影

美光 DRAM

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