廣達、和碩領台廠備戰5G開放網路 搶接國際大單

廣達（2382）旗下雲達（QCT）今（3）日攜手和碩（4938）、智邦（2345）旗下鈺登、啟碁（6285）、台林（5353）等台廠，齊聚「2023年5G Summit」與英國「智慧無線接取開放網路創新中心」、美國「先進無線實驗研究平台」代表對談，為國際接單敲開大門，積極與國際大廠面對面商談，齊心加速搶攻國際電信商機。

雲達不僅作為國際開放架構組織Telecom Infra Project（TIP）的活躍成員，今（3）日也作為代表，率多家台廠參與5G Summit，與TIP組織內高層面談，加速臺灣5G基礎設備供應商接軌國際市場。雲達在會中強調，對臺廠而言，打入全球電信市場的關鍵在於符合各項最新國際標準，此外也要積極參與驗測平台並取得成功，藉此提升公司在國際業界中的聲譽及競爭力。

據悉，TIP聯盟成員為Vodafone、Telefonica、BT、德國電信等主要電信商，而SONIC Labs則是英國政府全力支持開放架構平台，目前透過推動開放架構政策，讓供應鏈以多元開放的方式，建設電信基礎網路，而廣達集團旗下伺服器大廠雲達科技，這次在「2023年5G Summit」中，展出多項符合業界標準的Open RAN產品，相當吸睛。

雲達在5G 研究領域已有不少成果，其中包括在5G PoC 的經驗，例如無人機、AR/VR、機器人、物聯網和5G 專用網絡等，實力不容小覷，而這次雲達展出的成果，包括獲得TIP銀標與銅標認證的完整開放式無線接取網路（RAN）產品線，以及與Benetel合作開發、通過多項插拔測試並獲得美國2023 5G Challenge評比為第一名的Outdoor RRU─RAN550，確實吸引許多國際設備商的聚焦關注。 廣達、和碩等台廠齊聚「2023年5G Summit」。雲達科技／提供

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