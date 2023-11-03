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中嘉寬頻強打雙11「正港光纖」優惠 最低99元起

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

搭上雙11購物節，中嘉寬頻宣布，自11月9日至11月13日，推出5天「雙11正港光纖限時殺」優惠，光纖上網全部速率方案通通下殺、最低月付99元起，申辦指定方案不論新舊用戶皆送Wi-Fi Mesh 2 台組(價值最高5,300元) ；高速1G光纖上網方案搭數位有線電視方案，每月月租費直降400元、下殺999元。

中嘉表示，千元有找即可擁有Speedtest三度認證網速NO.1的家用寬頻上網、和數位有線電視體驗，還送遠傳friDay影音一年免費看到飽(價值2,388元) 。網路門市好康再加碼，線上自助申辦光纖上網搭配數位有線電視方案者，最高再送3,000元家樂福禮券，全年最殺優惠、現在申辦最划算！

除此之外，因應近期國人出國旅遊熱潮，中嘉宣布，雙11大手筆狂撒旅遊金，凡申辦指定資費方案，就有機會抽到25,000高額旅遊金，不僅送你出國玩、地點還任你選。

中嘉強調，優惠期間不論是單辦光纖上網或是申辦光纖上網搭配數位有線電視，除上述好禮外，都可再享三重優惠好康，包含免費升級Wi-Fi 6，申辦600M光纖上網方案即可享，讓家中網路傳輸速度更快、Wi-Fi涵蓋範圍更廣，多人、多設備上網都不卡卡；升級Home+ tv 4K智慧機上盒，搭配機上盒設備即可一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，YouTube、串流影音隨選隨看，還有遠傳friDay影音、LINE TV、LiTV、HBO GO等多款熱門影視APP可下載。數位加值闔家餐內含Discovery、BBC 以及兒童、藝術、美食、紀事等共13個知識教育頻道免費看，適合全家一同觀賞。

針對家中上網用量較低，或交替使用固網及行動網路、家用寬頻用量不固定的用戶。中嘉表示，可選擇中嘉寬頻首創的創新資費「計量光纖」，採用以量計價的彈性收費模式、用多少算多少，且終身免綁約，只要月付99元就可申辦。現在申辦再享三大回饋，最高每月100GB免費上網量，足以提供消費者每天追劇4.7小時、或每月聽1,100小時的音樂，使用Facebook、Instagram等社群軟體、用Line跟親朋好友傳訊、聊天交流感情，通通都超夠用；帳單加碼再折500元，申辦後次月起，每期帳單再加碼折50元；終身享3%帳單回饋，每1元帳單累積1點，集滿1,000點可折抵帳單30元。

有線電視 光纖 中嘉

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