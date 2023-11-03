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英特爾新 PC 平台助攻 鈺太明年第1季出貨逐季回溫

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）受惠於英特爾即將端出新平台，加上智慧手機市況回溫，將有機會讓MEMS麥克風出貨動能看增。法人指出，新一代PC將可望帶動鈺太MEMS麥克風規格升級，明年第1季業績將有機會開始逐季上攻。

英特爾將於今年第4季推出全新一代筆電平台Meteor Lake，由於將會強化人工智慧（AI）效能，將筆電搖身變成AI PC，預料除了會強化筆電效能之外，語音功能亦有機會是英特爾著重的焦點。

據了解，微軟已經率先推出生成式AI助理Copilot，除了能讓使用者以文字問答之外，更可讓使用者以語音與Copilot協助解決問題，英特爾最新的Meteor Lake預期將會支援該生成式AI助理，屆時將可望讓PC全面強化。

法人指出，由於英特爾最新筆電平台將可望強化AI語音功能，屆時將可望帶動鈺太應用在筆電的數位式MEMS麥克風出貨動能提升，且這股動能有望在今年第4季開始醞釀，明年第1季出貨動能提升，加上智慧手機市場明年可望全面升溫，鈺太明年MEMS麥克風出貨表現逐季看增可期。

鈺太公告9月合併營收達1.8億元、月成長5.5％，創14個月以來新高。，相較去年同期增加28.0％。累計今年前九月合併營收為13.07億元、年減27.7％。

筆電 英特爾 AI

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